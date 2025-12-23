No hay nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2026, sino una prórroga de los diseñados tres años atrás pero eso, lejos de avergonzar al Ejecutivo que prometió aprobarlos este año, lo que ha provocado es la aprobación de un Real Decreto Ley que nos va a costar a todos los españoles 1.371 millones de euros. Dentro del montante está la prórroga de las bonificaciones al transporte público pero también el llamado "abono único", con el que el Gobierno pretende crear a partir del 19 de enero esta nueva tarjeta por 60 euros (30 para los menores de 26 años) que servirá solamente para trenes de Cercanías, autobuses de largo recorrido y trenes de media distancia, justo cuando en los últimos meses ha descendido considerablemente su uso, como hemos publicado en LM.

Para que otro tipo de transportes puedan incluirse- como el Metro- debe contar con el visto bueno de las autonomías pertinentes y en este caso, de momento, ninguna ha expresado su intención de adherirse al mismo. Sin embargo, el Ministro de Transportes, Óscar Puente, ha desvelado que algunas administraciones del Partido Popular se han mostrado interesadas. "No las voy a mencionar porque, entre otras cosas no sé si querrán que se sepa y tampoco quiero perjudicar a nade. Hay algunas incluso, que se han mostrado colaboradoras de manera entusiasta", ha querido explicar en la rueda de prensa desde Moncloa para inocular la idea de que puede haber grietas en el PP si les prohíben a sus autonomías o administraciones locales apoyar el abono único.

Así mismo en el último Consejo de Ministros del año, Puente ha informado de que a partir del 1 de enero se mantendrán los descuentos al transporte público siguiendo con las subvenciones al mismo que comenzaron en 2022 y que hasta ahora han supuesto una financiación por parte de Estado de 6.500 millones de euros. Considera el ministro que estos descuentos han supuesto un 75% menos de gasto para los ciudadanos. "Esto no es magia, son tus impuestos, que se emplean para mejorar el conjunto de la vida de las personas que más lo necesitan. No tengan ninguna duda de que un gobierno de derecha y extrema derecha, una de las primeras cosas que suprimiría es esta", aseguraba para vanagloriarse de que este gobierno progresista se dedica a atender "las necesidades más elementales de las personas".

Dentro del apartado de las bonificaciones lo más reseñable es la novedad introducida en esta ocasión. Y es que hasta ahora, el Gobierno para bonificar el 20% del abono transporte, obligaba a las comunidades autónomas a hacer lo mismo. En 2026 se elimina esta obligatoriedad. "Nosotros vamos a financiar el 20% sin necesidad de que las CCAA aporten otro 20%. Lo dejamos a su criterio", decía recordando las discrepancias que ha habido en años anteriores puesto que dejaba en evidencia la voluntariedad de los gobiernos autonómicos para ayudar a los ciudadanos. Ahora el Real Decreto debe pasar por el Congreso de los Diputados en un plazo de 30 días para ser validado, pero el 1 de enero ya entrarán en vigor.

Mientras tanto Óscar Puente ha presumido de la cantidad de medidas que se han aprobado durante los Consejos de Ministros del mes de diciembre a iniciativa de su departamento. "Solo en diciembre he traído asuntos al Consejo de Ministros por 3.008 millones de euros. Lo digo por quienes viven instalados en el drama de que no se puede gobernar con Presupuestos prorrogados o con un Congreso que no es una correa de transmisión".

Subida de pensiones

Así mismo el Consejo de Ministros de este martes víspera de Nochebuena, día en el que ha debutado Elma Saiz como portavoz del Gobierno, la también titular del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha anunciado que las pensiones contributivas y de clases pasivas subirán un 2,7% para 2026 (como ya se sabía tras confirmar el INE el IPC del mes de noviembre) pero además, las pensiones mínimas lo harán más de un 7%. Eso sí, las que cuenten con un cónyuge a cargo o las de viudedad con cargas familiares subirán un 11,4% el próximo año. "Esta revalorización supondrá aproximadamente 570 euros más al año para las pensiones medias de jubilación", expresaba la ministra Saiz. Quien además ha anunciado cuanto subirá el Ingreso Mínimo Vital en 2026: de nuevo un 11,4%, casi dos puntos y medio más que la del año anterior.

Con todo, el último Consejo de Ministros del año -en el que también se ha aprobado el llamado "escudo social" pactado con los proetarras de BILDU- ha consistido en una lluvia de anuncios económicos donde incluso Puente se ha iventado otro abono trimestral para los servicios de alta velocidad Avant de Renfe. Lo ha llamado Pase Vía, e irá aplicando descuentos el 40% a partir del quinto viaje pagando con tarjeta bancaria en el torno. Un pago por uso que permitirá a los viajeros frecuentes a partir de enero pagar solo por los trayectos que realizan, sin necesidad de compra por adelantado el abono.