La inversión extranjera se hunde un 53% con Sánchez y Madrid sostiene a España

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue insistiendo, cada vez que tiene ocasión, en que España vive su mejor momento económico de los últimos tiempos, apoyándose para ello en las cifras de afiliados a la Seguridad Social, en el crecimiento del PIB, etc. Más allá de que cada indicador habría que observarlo con detenimiento, pues las grandes cifras suelen esconder matices que no se ven a simple vista, la realidad es que hay un apartado donde España ha empeorado sus resultados en los últimos años: el de la inversión extranjera en nuestro país.

Recientemente hemos conocido los datos de inversión extranjera (flujos de inversión bruta) que se produjeron en España entre los meses de enero y septiembre, es decir, en los nueve primeros meses del año. En concreto, a nuestro país han llegado 18.896 millones de euros hasta septiembre de 2025. A simple vista esta cifra no nos dice mucho, pues no sabemos si es mucho o es poco, pero si la comparamos con los datos de años anteriores podemos ver lo siguiente:

Teniendo en cuenta únicamente la inversión extranjera recibida entre los meses de enero y septiembre, vemos que los datos del 2025 son el peor resultado desde el año 2021, cuando sólo se inyectaron 14.075 millones de euros provenientes de inversores extranjeros en nuestro país. Si observamos con más detenimiento los datos, vemos que entre el año 2024 al 2025 se ha producido una caída del 27,5% en inversión extranjera, pasando de 26.077 millones de euros a 18.896 millones de euros.

Sin embargo, si ponemos el foco en el momento en que Pedro Sánchez llegó al poder en España y tomamos el primer año completo donde gobernó, vemos que el presidente recibió un país donde la inversión extranjera alcanzó los 40.284 millones de euros en los tres primeros trimestres de 2018 (en el segundo trimestre la inversión extranjera fue de 20.416 millones de euros) y actualmente la inversión extranjera ha alcanzado los 18.896 millones de euros, lo que supone un hundimiento del 53,1% durante su mandato.

Madrid aglutina más de la mitad de las inversiones

Por otro lado, si observamos dónde ha ido a parar la inversión extranjera en los nueve primeros meses de 2025, comprobaremos que más de la mitad se ha concentrado en la Comunidad de Madrid, ya que la capital de España ha recibido 10.258 millones de euros, lo que supone el 54,3% del total. Aunque también hay que decir que la región madrileña se ha visto afectada por la menor inversión extranjera en comparación con 2024, cuando concentró 17.777 millones de euros en los nueve primeros meses del año.

Por su parte, Cataluña apenas ha recibido 2.129 millones de euros en inversión extranjera entre enero y septiembre, lo que también supone una caída con respecto al año pasado cuando recibió 4.086 millones de euros en el mismo periodo. Si tomamos como referencia lo ocurrido en los últimos diez años (desde 2015), vemos que en los nueve primeros meses de 2015 Cataluña recibió 3.630 millones de euros, mientras que la Comunidad de Madrid recibió 8.099 millones de euros. Hoy la CAM atrae más inversión extranjera que entonces, mientras que en Cataluña ocurre exactamente lo contrario.

La inversión en Aragón sube un 150% en solo un año

Una de las noticias más positivas del año la encontramos en la comunidad de Aragón, que ha visto como las inversiones extranjeras han pasado de los 603 millones de euros en los nueve primeros meses del año pasado a los 1.505 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, lo que supone un incremento del 150% en apenas un año y separándole tan sólo 624 millones de euros de Cataluña.

Así pues, vemos que la Comunidad de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso es la que verdaderamente sostiene la inversión extranjera en España en los últimos tiempos, mientras que otra de las grandes regiones del país como es Cataluña cada año se vuelve más irrelevante para los inversores extranjeros, que buscan otros lugares como Aragón para crear nuevas oportunidades.