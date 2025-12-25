La Navidad en España está marcada por un intenso frío: entre este jueves y viernes las mínimas caerán en la península en amplias zonas del norte y centro peninsular y lo mismo ocurrirá con las máximas. Heladas e incluso nevadas en cotas relativamente bajas, de entre 500 y 700 metros en el centro, marcarán estas jornadas.

La situación se traducirá en una demanda energética más elevada de lo normal, que ha llevado a Enagás, que gestiona la red gasista española, a lanzar un "aviso de bajas temperaturas" basándose en las previsiones de la AEMET para este 25 y 26 de diciembre.

Según la compañía, las bajas temperaturas tendrán como consecuencia un "incremento extraordinario respecto a los valores previstos en condiciones normales de 259 GWh entre los días 25 y 26 de diciembre". Frente a una demanda prevista de 564 GWh/día, esta se incrementará en Navidad hasta los 676. Lo mismo ocurrirá este viernes: la demanda ascenderá a los 750 GWh/día frente a los 603 previstos.

En cualquier caso, la compañía señala que "los actuales niveles de existencias en tanques de GNL (gas natural licuado) y almacenamientos subterráneos garantizan la cobertura de toda la demanda programada".