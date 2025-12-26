Así es el Grupo PRIM, una empresa española que ha sabido crecer sin perder el pulso industrial

En el tejido industrial español, existen compañías cuya trayectoria se entiende bien con tan solo mirar lo que hacen. Con más de 150 años de historia, PRIM se dedica a la fabricación, la comercialización y la instalación de productos, equipos y soluciones avanzadas para el sistema de salud, siendo líder en tecnología sanitaria, ortopedia, suministros hospitalarios, fisioterapia, rehabilitación, podología y farmacia, ofreciendo desde prótesis y material ortopédico hasta tecnología para quirófanos.

Remontándonos a sus orígenes, estos se sitúan en un contexto en el que la industria nacional apenas contaba con estructuras modernas. PRIM comenzó como una empresa de base técnica, con una organización sencilla y un foco muy claro en el producto y el conocimiento especializado. Desde entonces, su crecimiento ha estado ligado a la experiencia acumulada, a la mejora constante de sus procesos y a una lectura prudente de las necesidades reales del mercado.

Con el paso del tiempo, el grupo fue ampliando su campo de actuación. A la actividad inicial se incorporaron nuevas líneas vinculadas a la ingeniería, la fabricación avanzada y los servicios técnicos especializados, siempre con una lógica industrial clara. Hoy, el Grupo PRIM opera como un conjunto de empresas coordinadas que trabajan en ámbitos complementarios, compartiendo estructura, conocimiento y una misma visión a largo plazo.

Una forma de crecer basada en la integración y la técnica

En un entorno industrial cada vez más condicionado por la tecnología, PRIM ha sabido adaptarse sin perder el norte. La automatización, la digitalización de procesos o la mejora continua se han incorporado como herramientas prácticas para trabajar mejor. Menos discurso y más aplicación real en el día a día.

Ese enfoque se nota también en la relación con sus equipos. La empresa ha construido su crecimiento apoyándose en perfiles técnicos con recorrido, profesionales que conocen bien el sector y que aportan estabilidad.

Otro aspecto relevante es la forma en que el grupo ha abordado la sostenibilidad y la eficiencia. Lejos de tratarlo como un simple requisito normativo, PRIM ha ido incorporando mejoras en procesos y productos para optimizar recursos, reducir consumos y adaptarse a los estándares europeos sin comprometer la viabilidad económica.

Industria española con presencia exterior y visión a largo plazo

Aunque España sigue siendo su base operativa, el Grupo PRIM ha ampliado su presencia internacional. Sus soluciones están presentes en distintos mercados, especialmente en Europa y América Latina. Esta apertura exterior ha servido para diversificar su actividad y ganar experiencia en entornos más complejos.

El contexto actual no es sencillo para la industria. La presión sobre costes, la incertidumbre económica y los cambios en las cadenas de suministro obligan a tomar decisiones constantes. En ese escenario, PRIM ha optado por consolidar lo que funciona, mejorar procesos y crecer sin perder el control.

Más allá de cifras o balances, PRIM se entiende por su forma de trabajar. Decisiones medidas, procesos bien afinados y una evolución constante. Esa manera de hacer industria, basada en la continuidad y el conocimiento técnico, explica por qué la empresa ha sabido mantenerse y crecer incluso en contextos complicados.