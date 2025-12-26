El oro y la plata despiden el año con un 'rally' histórico

Con la bolsa española cerrada por puente (y por la celebración en las plazas europeas del día de San Esteban), la referencia asiática ha sido el escenario de una escalada vertical en los metales preciosos. A las 02:10 horas, la onza de oro marcó un hito al situarse en los 4.529,78 dólares, superando el récord previo alcanzado apenas 48 horas antes. Pese al ímpetu inicial, el metal dorado ha moderado ligeramente su avance al inicio de la mañana europea, estabilizándose en el entorno de los 4.511 dólares.

Por su parte, la plata ha protagonizado el movimiento más agresivo de la jornada. Pasadas las 02:30 horas, el metal blanco sobrepasaba los 75,10 dólares pulverizando los 72,70 dólares registrados el pasado miércoles. Con una revalorización anual que ya roza el 160 %, la plata se confirma como el activo más rentable del ejercicio, muy por encima del ya abultado 71,81 % que acumula el oro.

El "cóctel" detrás del rali: Fed, geopolítica y ETFs

Según el consenso de los analistas, esta prolongada racha alcista responde a una combinación de tres factores críticos:

Política monetaria: El mercado descuenta que la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) mantendrá su hoja de ruta tras los tres recortes de tipos ejecutados recientemente. La perspectiva de nuevas bajadas en 2026 reduce el coste de oportunidad de mantener metales preciosos, que no devengan intereses.

Inestabilidad geopolítica: El papel del oro como valor refugio se ha visto reforzado esta semana por el aumento de la tensión en Venezuela. El bloqueo estadounidense a petroleros en la región ha inyectado una nueva dosis de incertidumbre global que empuja a los inversores hacia activos seguros.

Presión compradora institucional: El flujo de capital hacia los fondos cotizados (ETF) que replican el precio del oro físico está obligando a estas entidades a realizar compras masivas de metal, retroalimentando la espiral alcista.

A falta de solo cinco sesiones para cerrar el año, el mercado de metales preciosos se prepara para despedir un 2025 que pasará a los libros de historia financiera por la magnitud de sus plusvalías.