El Estado crece y coloca a los suyos: el aviso de Rubén Arranz sobre el asalto a la empresa privada

El Gobierno de Pedro Sánchez ha emprendido un verdadero asalto a las instituciones del Estado. Esto es algo preocupante, puesto que el Ejecutivo pretende, con ello, extender su poder y capacidad de influencia a través de los distintos órganos que componen el Estado español. Sin embargo, otra de las claves que demuestran la deriva intervencionista del Gobierno de Sánchez son sus injerencias en las empresas privadas.

Para analizar en profundidad la forma en que Sánchez ha ido interviniendo en diferentes compañías hemos contado con el periodista Rubén Arranz en el programa de actualidad económica de esRadio que dirige y presenta Luis F. Quintero, Con Ánimo de Lucro. Así, Arranz ha detallado el proceso mediante el cual Sánchez ha seguido asaltando las empresas este año 2025, de Telefónica a Talgo, recordando las primeras injerencias del Ejecutivo en el ámbito empresarial en años anteriores y cómo continuará haciéndolo el próximo año.