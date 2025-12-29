El PP carga contra la ley de vivienda de Sánchez: "Fijar los precios ya lo hizo Franco"

La vivienda sigue encareciéndose en España y, por el momento, no parece que se vaya a revertir esta tendencia. Por ello, es necesario realizar un diagnóstico de las causas fundamentales que explican el problema que actualmente vive este sector en nuestro país. Así, en Libre Mercado hemos explicado en numerosas ocasiones que, en realidad, este es un problema que radica en el exceso de intervención gubernamental.

Sin embargo, desde el Ejecutivo insisten en aplicar políticas de carácter intervencionista y niegan –como ha hecho públicamente la propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez– que la solución que ponga freno a la escala de precios de los inmuebles sea incrementar la oferta. No obstante, en la oposición parece que se han dado cuenta de cuáles son las medidas que necesita este mercado. Por ello, desde el PP proponen implementar iniciativas que ayuden a que aumente la oferta de inmuebles disponibles y, al mismo tiempo, se reduzca la burocracia que asfixia al sector.

Conversión de oficinas

Ante la actual crisis del mercado de la vivienda, y frente al afán intervencionista del Gobierno de Pedro Sánchez, que sigue empeñado en poner aún más obstáculos a la iniciativa privada en el sector inmobiliario, el Partido Popular propone una alternativa que pasa por incentivar un incremento de la oferta de inmuebles, reducir los trámites administrativos y fomentar la vivienda en propiedad. Así lo detallaba en una entrevista publicada recientemente por Europa Press el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, donde además ha destacado el problema de escasez de viviendas.

En concreto, el partido que preside Alberto Núñez Feijóo propone agilizar los trámites burocráticos relacionados con la conversión de oficinas y otros locales de uso no residencial en viviendas. En este sentido, el PP defiende también la necesidad de impulsar la construcción de viviendas con medidas como habilitar más suelo urbanizable o rehabilitar edificaciones existentes que no tengan un uso residencial.

Asimismo, con respecto a las medidas relacionadas con la gestión del suelo disponible, el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP explicaba que la propuesta de su partido radica en conceder "incentivos adecuados" para que haya suelo urbanizable y reducir los plazos de la burocracia para poder entregar viviendas. "Hay que reducir ese plazo de una manera extraordinaria", señalaba a este respecto, subrayando que "esto sí que es una emergencia".

Por otra parte, Alberto Nadal explicaba también en la entrevista que sería necesario eliminar "medidas intervencionistas", como las que se incluyen en la Ley de Vivienda, que permite incluso intervenir los precios del alquiler. Al respecto, el vicesecretario de Economía del PP ha defendido que estas medidas han resultado ser un fracaso allí donde se han aplicado, incluidos algunos lugares de España. "Las medidas del Gobierno de fijar los precios de los alquileres ya las puso Franco en los años 60 y el resultado fue el declive del centro de las ciudades y la desaparición prácticamente del mercado de alquiler", explicaba.

Con todo, también resulta interesante que, en esta misma entrevista, además de defender la necesidad de eliminar las medidas intervencionistas del Gobierno de Sánchez e impulsar el incremento de la oferta de inmuebles, Alberto Nadal también haya señalado que España debería ser, de nuevo, un país de pequeños propietarios. Así, defendía que "todas las políticas públicas no tienen que ir relacionadas exclusivamente al alquiler, sino también a la compra", incidiendo en que "hay que conseguir que España vuelva a ser un país de pequeños propietarios".

Crisis de la vivienda

Lo cierto es que el mercado de la vivienda necesita urgentemente la puesta en marcha de medidas que ayuden a reducir la tensión que existe en él, consecuencia de una creciente demanda, sobre todo en las grandes ciudades, que no se puede ver compensada por el incremento de la oferta de inmuebles debido al intervencionismo gubernamental. De hecho, como hemos publicado en Libre Mercado, España es el tercer país de la UE en el que más se han incrementado los precios de la vivienda en la última década en comparación con el ritmo de incremento de los salarios.

Según los datos proporcionados por Idealista, en el mes de noviembre el precio de la vivienda en alquiler en España fue de 14,6 euros por metro cuadrado, registrando un incremento del 0,6% en comparación con el mes anterior y del 9,9% con respecto a noviembre de 2024. Del mismo modo, este aumento fue del 46% en relación con noviembre de 2018, cuando el precio se situó en los 10 euros por metro cuadrado.

Por su parte, según el mismo portal inmobiliario, el precio de la vivienda en venta se ha situado en los 2.605 euros por metro cuadrado en el mes de noviembre, aumentando un 2% en relación con el mes anterior y un 16,1% con respecto al mismo período del año anterior. En consecuencia, el incremento ha sido de más del 56% desde noviembre de 2018, pues entonces el precio registrado fue de 1.668 euros por metro cuadrado.