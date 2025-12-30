Cuerpo se suma a la propaganda de Moncloa con su vídeo más egocéntrico

Aunque los datos macroeconómicos sobre la situación en España parecen indicar que nuestro país progresa adecuadamente, lo cierto es que las familias no están viendo traducida en un mayor bienestar la evolución de las estadísticas utilizadas por el Gobierno para presumir de gestión económica. Por tanto, de nada sirve que el PIB español se incremente cada año si los hogares siguen padeciendo una continua subida de los precios, especialmente en la cesta de la compra.

Así las cosas, resulta llamativo que desde el Ejecutivo se sirvan de todo tipo de trucos estadísticos –sabemos cómo se están maquillando los datos del paro y que la ex ministra Calviño presionó al INE para revisar al alza sus publicaciones estadísticas–, cuando la población es consciente de la realidad económica del país. Sin embargo, más hiriente es aún que los responsables del Gobierno, Pedro Sánchez incluido, se dediquen a publicar vídeos y mensajes que no son más que propaganda que roza la zafiedad.

Este es el caso también de Carlos Cuerpo, ministro de Economía, que, pese a mantener habitualmente un perfil más bajo en lo que a su exposición pública se refiere, con un registro más formal que el de muchos de sus compañeros de gabinete, se ha sumado a la campaña de propaganda gubernamental de Moncloa con un vídeo en el que hace gala de una egolatría exacerbada.

Cerramos 2025 con una economía española: 1️⃣Más moderna

2️⃣Más igualitaria

3️⃣Más justa ➡️Y con importantes retos y proyectos para 2026, ¡seguimos! pic.twitter.com/i2z9GHFyDc — Carlos Cuerpo (@carlos_cuerpo) December 30, 2025

De este modo, junto con el vídeo, el ministro de Economía español ha querido destacar que nuestro país cierra este 2025 con una economía "más moderna, más igualitaria y más justa", demostrando que el Gobierno, o bien está muy alejado de la situación que viven los hogares, o bien ha decidido emprender una negación sistemática de la realidad.

La egolatría de Cuerpo

El vídeo nos muestra de inicio a Carlos Cuerpo –en realidad, solo sus zapatos– llegando a su oficina con decisión y dispuesto a emprender un nuevo día de trabajo, casi al estilo de Patrick Bateman en American Psycho, portando un maletín de cuero, típico de gente pretendidamente influyente. De hecho, aunque solamente de pasada, gracias a que del tirador de la puerta de su despacho ha colgado un sencillo cascabel, podemos intuir que el ministro Cuerpo nos quiere decir que, pese a ser Navidad, él sigue trabajando por la economía española.

Acto seguido, lo que vemos es que el ministro de Economía español accede a su lugar habitual de trabajo para repasar los principales hitos de su gestión durante el año 2025. Allí encontramos una verdadera retahíla de imágenes que resumen la labor llevada a cabo este año por Cuerpo que, entre tímidas sonrisas autocomplacientes, nos guía a través de sus intervenciones en el Congreso, sus comparecencias en foros y cumbres internacionales, así como en encuentros con jóvenes y empresarios.

Al mismo tiempo, todo ello es completado con una serie de grafismos que, supuestamente, vendrían a destacar los principales logros de la gestión de Cuerpo al frente del Ministerio. Así, de entrada, podemos comprobar cómo, según el Ejecutivo, este 2025 ha sido un "buen año para la economía española", reconociendo la labor que cumplen las empresas de nuestro país, el talento, el esfuerzo de la sociedad y "una política que funciona" –eso sí, ilustrándolo con una imagen del ministro en actitud reflexiva–.

En este sentido, mensajes como "avanzamos junto a los ciudadanos", "de la mano de los agentes sociales" o "ampliando mercados", además de "reforzando nuestras relaciones" y "atrayendo inversiones", culminan esta pieza audiovisual que, en último término, pretende reforzar la idea de que el Gobierno, y en concreto el ministro Cuerpo, seguirán trabajando por el bien de los españoles. Así, otra persona –suponemos que la secretaria o alguna ayudante, porque lo que se escucha de fondo es claramente femenina, que le alienta, "vamos ministro"– le lanza una carpeta repleta de papeles y documentos que esperan ser estudiados a fondo por el titular de la cartera de Economía.

Desastre económico

¿Está justificado realmente el triunfalismo del Gobierno en materia económica? ¿Puede el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, presumir de su labor? Todo apunta a que, con una caída de la inversión extranjera del 53% durante el mandato de Sánchez, un mercado de trabajo que es líder en tasa de paro en el entorno de las economías europeas y en precarización, un constante empobrecimiento de la población y unos impuestos que lastran la capacidad productiva del país, el próximo año, la economía española seguirá empeorando. De hecho, según el Observatorio Cetelem, la percepción de los españoles ha empeorado este año, tanto de su situación personal como de la situación general del país.