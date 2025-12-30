De las pensiones a la crisis de la vivienda: 'Ciudadano Alternativo' denuncia la grave situación de España en esRadio

El Gobierno de Pedro Sánchez, y la izquierda en general, han encontrado en las redes sociales algunas de las voces más críticas que denuncian los perjuicios y las consecuencias de sus políticas, y al mismo tiempo proponen una alternativa desde la derecha y el liberalismo que permita a las familias prosperar y mejorar su situación personal.

Precisamente por este motivo, la izquierda política y mediática ha emprendido una campaña de ataques a estos creadores de contenido y alertan de cómo, supuestamente, están radicalizando a los jóvenes con sus mensajes. Ejemplo de ello es el señalamiento de La Sexta a los llamados "fachavales".

Entre estas voces, una de las más destacadas es la de Javi Cabello, más conocido como Ciudadano Alternativo, que ha acudido al programa de actualidad económica de esRadio, Con Ánimo de Lucro, para profundizar en la situación real de la economía española y cómo el Ejecutivo trata de ocultar los problemas que las familias padecen cada día. Asimismo, Cabello también ha subrayado cómo "hemos normalizado barbaridades económicas" en nuestro país.

