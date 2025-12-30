El absentismo se dispara en vacaciones: las bajas navideñas aumentan más de un 60% en seis años

Ya hemos alertado en numerosas ocasiones en Libre Mercado de que el absentismo laboral, que ha crecido significativamente en los últimos años en nuestro país, supone un impacto muy importante para la economía. De hecho, cada día faltan 1,2 millones de personas a sus respectivos puestos de trabajo. Así, España se sitúa entre los países de la UE con una mayor tasa de absentismo, superado en 2024 únicamente por Noruega y Finlandia. Sin embargo, cabe destacar cómo las ausencias de los trabajadores se concentran en muchos casos en las épocas más señaladas del año, como Navidad, verano o Semana Santa.

Absentismo en Navidad

Los datos proporcionados por AMAT, la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, a los que ha tenido acceso Libre Mercado, demuestran que entre el 24 de diciembre y el 6 de enero –el período de referencia tomado por la asociación– se produce una importante cantidad de bajas laborales. Asimismo, resulta igualmente preocupante el incremento de ausencias navideñas que se ha registrado en los últimos años.

Concretamente, según las estadísticas elaboradas por esta asociación, en la Navidad del año 2018 se iniciaron 143.202 procesos por ITCC (Incapacidad Temporal por Contingencia Común), mientras que en 2024 esta cifra aumentó hasta los 237.542 procesos iniciados. Por tanto, se ha registrado un incremento del 66% en este período.

En cambio, en el caso de los procesos iniciados por ITCP (Incapacidad Temporal por Contingencia Profesional), es cierto que el incremento ha sido muy reducido. Así, se ha pasado de los 15.363 procesos iniciados en las Navidades de 2018 a los 15.518 de 2024, aumentando un 1% –habiéndose reducido, incluso, en relación con 2023–.

No obstante, sí es importante destacar que, sobre el total de bajas registradas en el conjunto del año, las efectuadas en Navidad representaron un porcentaje considerable. Así, vemos que en 2024, sobre un total de 5.938.818 procesos iniciados por ITCC, las 237.542 bajas navideñas supusieron casi un 4%, mientras que en 2018 esta proporción fue del 3,57%. Del mismo modo, los procesos iniciados por ITCP en Navidad supusieron el 2,26% del total en 2024, mientras que en 2018 representaron el 2,34% del total.

Verano y Semana Santa

Asimismo, la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo también proporciona datos sobre absentismo en verano –desde el 1 de julio al 31 de agosto– y Semana Santa –entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección–, otras dos épocas en las que se concentra una importante proporción de ausencias y en las que, además, se ha registrado un importante incremento de las mismas desde 2018.

En primer lugar, podemos comprobar que los procesos iniciados por ITCC en el verano de 2018 alcanzaron los 514.927. Por su parte, en el verano de 2024 se iniciaron un total de 841.381 procesos. De este modo, en este período se registró un incremento del 63,4% del absentismo.

Por su parte, los procesos iniciados por ITCP alcanzaron los 104.084 en el verano de 2018 y se incrementaron un 9,6% hasta los 114.106 registrados durante el verano de 2024.

Sobre el total de procesos iniciados por ITCC en el año 2024, los concentrados en verano supusieron el 14,16%, mientras que en el verano de 2018 esta proporción fue del 12,8%. Del mismo modo, los procesos iniciados por ITCP durante el verano de 2024 supusieron el 16,63% del total, a diferencia de 2018, cuando aún no alcanzaban el 16%.

En el caso de la Semana Santa, podemos comprobar que en el año 2018 se iniciaron un total de 43.970 procesos por ITCC, habiendo aumentado un 47,5% hasta los 64.874 de 2024.

Asimismo, en relación con los procesos iniciados por ITCP, cabe destacar que éstos pasaron de los 7.686 en la Semana Santa de 2018 hasta los 8.660 de 2024, con un aumento del 12,67%.

Si comparamos estas cifras con el total de procesos iniciados, vemos que en el caso de las bajas por ITCC, las que se produjeron en Semana Santa representaron en torno al 1,09% del total tanto en 2024 como en 2018. Asimismo, esta proporción fue del 1,26% en el caso de los procesos iniciados por ITCP en el verano de 2024 y del 1,17% en el caso de 2018.

Los empresarios estallan

Así las cosas, no resulta extraño que los empresarios hayan estallado finalmente contra el incremento del absentismo, denunciando los incentivos existentes del propio sistema. Como informamos en Libre Mercado, el Círculo de Empresarios propone alcanzar un acuerdo nacional contra el absentismo, denunciando que "el absentismo no ha crecido necesariamente por un problema de salud, sino que también es un problema de gestión, del marco normativo y de ética del trabajo".

En este sentido, desde la organización explican además que el impacto del absentismo supone entre el 3% y el 5,4% del PIB. Dependiendo de si se incluyen o no, entre las pérdidas económicas, también la producción no realizada y el valor añadido perdido como consecuencia del absentismo, las ausencias suponen entre 47.500 millones y 81.600 millones de euros cada año.