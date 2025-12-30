El Estado inyecta más de 46.000 millones a la Seguridad Social para maquillar el agujero de las pensiones

El gasto en pensiones sigue creciendo. Sólo en la nómina de diciembre, la Seguridad Social ha abonado 13.750 millones de euros para el pago de más de 10,4 millones de pensiones a 9,4 millones de personas. Así lo ha anunciado el Ministerio que dirige Elma Saiz, que detalla asimismo cómo el pasado martes 23 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó una nueva subida de las pensiones para el próximo año.

Gasto disparado

Como recogía la Agencia EFE, cabe destacar que en lo que va de año la Seguridad Social ha desembolsado 189.598 millones de euros sólo para hacer frente al pago de las pensiones contributivas. Concretamente, este año la Seguridad Social ha abonado 162.985 millones de euros en la nómina mensual. A ello se le suman, además, los 26.413 millones de euros abonados en las dos pagas extra, que se reparten en junio y en noviembre.

El año anterior, el gasto realizado por la Seguridad Social en el pago de las nóminas mensuales de las pensiones contributivas alcanzó los 153.495 millones, junto con otros 25.043 millones correspondientes a las pagas extras. Así, el gasto total en pensiones contributivas alcanzó los 178.500 millones de euros, por lo que en 2025 se ha incrementado un 6,2% en comparación con el año anterior.

Sin embargo, el gasto total realizado por la Seguridad Social para el pago del conjunto de pensiones —sumando las clases pasivas— ha superado los 200.000 millones de euros en 2025. En concreto, a los 189.598 millones de gasto derivados del pago de las pensiones contributivas se suman 20.129 millones abonados entre enero y noviembre. Por tanto, en total la Seguridad Social habría gastado 209.727 millones de euros en el pago del conjunto de pensiones. El año anterior, en cambio, esta cifra alcanzaba los 200.738 millones de euros.

En este contexto, el Gobierno ha decidido aplicar una nueva subida de pensiones el próximo año. De este modo, el pasado martes 23 de diciembre, el Consejo de Ministros acordó la revalorización de las pensiones para 2026, que será efectiva el próximo 1 de enero. En concreto, de acuerdo con lo establecido por la Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, aprobada en el año 2021, dado el incremento del IPC registrado entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, el incremento de las pensiones será del 2,7%, con carácter general.

En el caso de las pensiones mínimas, la subida será del 7% en 2026, un porcentaje que será mayor para pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares, que aumentarán un 11,4%, el mismo porcentaje que se aplicará a las pensiones no contributivas. La revalorización también se aplicará a las 735.663 pensiones de Clases Pasivas, de los funcionarios públicos del Régimen de Clases Pasivas del Estado. En consecuencia, una pensión media de jubilación recibirá el próximo año 570 euros adicionales, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán en torno a 500 euros anuales.

Agujero de la Seguridad Social

Con todo, desde el Ministerio que dirige Elma Saiz se felicitan de que, hasta el mes de noviembre, los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social han alcanzado los 162.032 millones de euros, registrando un incremento del 6,9% en tasa anual. Del mismo modo, destacan que los ingresos derivados del MEI han alcanzado los 4.506 millones de euros, con un aumento del 32,7% en comparación con el año anterior.

Seguridad Social

En consecuencia, desde la Seguridad Social subrayan que, al cierre del mes de noviembre, las cuentas de la Seguridad Social presentaron un saldo positivo de 7.870 millones de euros. Sin embargo, lo cierto es que las transferencias que ha recibido la Seguridad Social por parte de otras administraciones han crecido casi un 10%, hasta los 50.890 millones de euros. Así, la principal partida corresponde a las transferencias recibidas del Estado y Organismos Autónomos, que suma un total de 46.150 millones.