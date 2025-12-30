El Ibex bate otro máximo histórico y supera los 17.300 puntos

El Ibex 35, principal indicador bursátil de nuestro país, encara el final del año marcando nuevos máximos históricos. Concretamente, en una sesión marcada por la publicación del dato adelantado del IPC en España y de las actas de la Fed en EEUU, el indicativo avanzaba un 0,5% a mediodía, situándose en los 17.282,5 puntos.

De esta forma, el Ibex repuntaba a mitad de sesión después de haber bajado un 0,14% en la apertura, hasta los 17.171,9 puntos. De hecho, pasado el ecuador de la sesión, el índice seguía avanzando al alza y a las 13:20 horas, como podemos comprobar a continuación, superaba la cota de los 17.320 puntos.

BMEX

Por tanto, a sólo un día de cerrar el ejercicio de 2025, el selectivo cotiza en nuevos máximos históricos y acumula una revaloración de casi el 50% en lo que va de año. Asimismo, durante el mes de diciembre, la revalorización del Ibex es, hasta el momento, del 5,6%. Con todo, cabe recordar que, si bien la sesión de este 30 de diciembre se desarrollará con normalidad, mañana solo habrá una sesión parcial y el 1 de enero los mercados permanecerán cerrados.

Inflación

La sesión de este martes está marcada por la publicación del IPC en España, que recortó su tasa interanual en diciembre una décima, hasta el 2,9%. Así, se espera que la inflación general cierre el año en el 2,7%, una décima inferior a la del 2024. Por otra parte, en relación con la agenda internacional, cabe destacar que esta tarde se conocerán las actas de la última reunión de política monetaria de la Fed.