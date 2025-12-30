Catorce días de descanso: así queda el calendario laboral de 2026

Con la llegada del nuevo año, uno de los elementos que deberán tener en cuenta los trabajadores y las empresas es el calendario laboral. De acuerdo con lo establecido por el BOE, el calendario laboral del próximo año recoge un total de doce días festivos, siendo nueve de ellos festividades que se celebrarán de forma conjunta en toda España. Asimismo, a estos doce días de fiesta debemos sumar los dos festivos locales que fija cada ayuntamiento, alcanzando finalmente lo catorce días festivos en 2026.

Festivos en 2026

Concretamente, el próximo mes de enero serán fiesta en todo el país el día de Año Nuevo, jueves 1 de enero, y la Epifanía del Señor, que se celebra el martes 6 de enero. Será el 3 de abril cuando se celebre el Viernes Santo y, posteriormente, el viernes 1 de Mayo, la Fiesta del Trabajo, que será seguida por la Asunción de la Virgen el sábado 15 de agosto.

Posteriormente, el lunes 12 de octubre se celebrará la Fiesta Nacional en conmemoración de la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. Después, el domingo 1 de noviembre, se celebrará la Fiesta de Todos los Santos. Ya en el mes de diciembre encontramos el Día de la Inmaculada Concepción, el martes 8 de diciembre, y Navidad, el 25 de diciembre.

Del mismo modo, existen otros festivos comunes que las comunidades autónomos pueden cambiar de día si así lo estiman oportuno. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el Jueves Santo, que se celebrará el jueves 2 de abril, que será festivo en toda España menos en Cataluña y Comunidad Valencia.

Con todo, las comunidades autónomas también pueden sustituir el descanso del lunes siguiente a las fiestas nacionales que coinciden en domingo por la incorporación de otras que les sean tradicionales, además de la posibilidad de celebrar San José (19 de marzo) o Santiago Apóstol (25 de julio). En consecuencia, el lunes 2 de noviembre será festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid y Navarra.

Por otra parte, debido a lo anterior, el lunes 7 de diciembre será festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, La Rioja y Melilla. Además, Baleares trasladará al lunes 2 de marzo su festivo autonómico.