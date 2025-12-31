Doce uvas y doce mentiras: Sánchez cierra el año manipulando la realidad de su gestión económica

Pedro Sánchez cierra el año como lo empezó –y como, presumiblemente, comenzará el próximo–: mintiendo. Una vez más, tratando de mostrarse cercano al electorado, acaba de publicar un vídeo en el que, tomando como referencia los doce meses del año, ha expuesto doce supuestos avances que habría impulsado su Ejecutivo para mejorar la situación de las familias españolas. Pero, como no extrañará a nadie, todo ello no es más que una gran manipulación de la realidad de su gestión.

Doce uvas y doce mentiras

Suponemos que esta noche, como el conjunto de la población española, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tomará las tradicionales doce uvas para despedir el año 2025. Esto será, en todo caso, en el ámbito privado y familiar. Sin embargo, de cara al público, ya ha cerrado el año con doce mentiras –o, en todo caso, medias verdades–, una por cada mes. En un vídeo en el que interpela directamente a los ciudadanos, el presidente del Gobierno asegura que el Ejecutivo ha logrado mejorar la vida de la ciudadanía "mes a mes".

Dejando a un lado las cuestiones que exceden el ámbito económico –que en sí mismas ya servirían para empañar el triunfalismo de Sánchez—, como son el conflicto en Oriente Medio o la devastación provocada por los incendios, el vídeo publicado por el presidente del Gobierno no es sino un conjunto de falsedades y medias verdades que, en última instancia, pretende ocultar la realidad de su gestión.

En primer lugar, cabe señalar que, en su empeño por sostener un sistema quebrado, durante este año la Seguridad Social ha tenido que hacer un gasto total de más de 209.727 millones de euros en el pago del conjunto de pensiones. De hecho, las pensiones se han llevado la mitad del aumento del gasto público en las últimas tres décadas. En consecuencia, la Seguridad Social necesita sistemáticamente de las transferencias del Estado y otros organismos para poder hacer frente a sus obligaciones. En este contexto, durante el mandato de Sánchez, la deuda pública ha llegado a alcanzar el registro histórico de los 1,7 billones de euros.

Banco de España

Cuando habla del SMI, Sánchez oculta que esta medida, en el fondo, a quien más afecta es a las personas de menor cualificación y reducida experiencia, pues su aportación a la producción es menor que la del resto de trabajadores. Tampoco admite el presidente del Gobierno que, lo que ha fomentado esta política, es que la distancia entre el SMI y el salario más común en España, el salario modal, haya pasado del 40% al 3% entre 2018 y 2023. Esto es una clara muestra de la precarización de nuestra sociedad.

Asimismo, no podemos olvidar que España se sitúa a la cabeza en pobreza infantil en la UE. Concretamente, según los datos proporcionados por Funcas, la tasa de pobreza infantil se sitúa en España en el 29,2%, mientras que la media de la UE es del 19,3%. Así, España supera incluso a Bulgaria (28,2%) y Rumanía (26,2%). De hecho, este organismo destaca también que "España también sale mal parada en términos de riesgo de pobreza o de exclusión social entre los menores de 18 años, con un 34,6% frente al 24,2% del promedio europeo".

En materia de vivienda, España sigue sufriendo una grave crisis como consecuencia de la obsesión intervencionista del Gobierno. De entrada, como hemos publicado en Libre Mercado, España es el tercer país de la UE en el que más se han incrementado los precios de la vivienda en la última década en comparación con el ritmo de incremento de los salarios. Además, en relación a su persecución a plataformas como Airbnb, Sánchez oculta que menos del 1% del parque de vivienda en España se destina al alquiler vacacional.

De hecho, según Idealista, en el mes de noviembre el precio de la vivienda en alquiler en España fue de 14,6 euros por metro cuadrado, registrando un incremento del 0,6% en comparación con el mes anterior y del 9,9% con respecto a noviembre de 2024. Este aumento fue del 46% en relación con noviembre de 2018, cuando el precio se situó en los 10 euros por metro cuadrado.

Por su parte, según el mismo portal inmobiliario, el precio de la vivienda en venta se ha situado en los 2.605 euros por metro cuadrado en el mes de noviembre, aumentando un 2% en relación con el mes anterior y un 16,1% con respecto al mismo período del año anterior. En consecuencia, el incremento ha sido de más del 56% desde noviembre de 2018, pues entonces el precio registrado fue de 1.668 euros por metro cuadrado.

Finalmente, cabe considerar la forma en que el Gobierno se ha dedicado a perseguir a empresas y ciudadanos, tanto mediante su injerencia directa en el sector empresarial y sus ataques directos a diferentes compañías, como mediante su política tributaria. De este modo, con la entrada del próximo año el Gobierno asestará un nuevo golpe a los trabajadores con la subida de las cotizaciones sociales, la denominada "cuota de solidaridad" y el incremento de la base máxima de cotización.