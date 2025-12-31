Eldiario.es recibe 120.000 euros del Gobierno para la revista del 'Año Franco'

El Gobierno destina 120.000 euros, impuestos incluidos, a la revista para los ‘50 años de España en libertad’, también conocido como el ‘Año Franco’, elaborada por el medio eldiario.es, bajo la empresa Diario de Prensa Digital S.L. y dirigido por Nacho Escolar. Este diario digital, con posiciones afines al Ejecutivo, recibió fondos públicos para conmemorar medio siglo desde el fin de la dictadura franquista. La asignación financiera se divide en varias partidas específicas, cubriendo aspectos variados como producción de contenidos, transporte y tres eventos para su presentación.

Libre Mercado ha accedido en exclusiva a estos detalles mediante una solicitud de información amparada en la Ley de Transparencia. El documento oficial, emitido recientemente, lleva la firma de Carmen Gustrán Loscos, quien ocupa el cargo de comisionada para las actividades conmemorativas de los 50 años de democracia en el país. Este alto cargo depende de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y que este año su sueldo es de 76.217 euros más complementos, según The Objective.

Detalle exhaustivo de las partidas presupuestarias

La financiación asignada abarca diversas áreas funcionales, comenzando con la elaboración de contenidos por valor de 11.100 euros. Seguidamente, la coordinación del proyecto absorbe 20.000 euros. La impresión de la revista implica un desembolso de otros 20.000 euros. En cuanto a logística, el transporte y distribución de copias requiere 28.000 euros, el mayor monto de todos. La campaña de comunicación en todos los canales, necesita 22.000 euros para maximizar visibilidad. Además, las actividades presenciales incluyen un evento en Madrid con un coste de 2.500 euros, otro acto organizado en Barcelona por 8.200 euros y finalmente, la convocatoria similar en Valencia, que también asciende a 8.200 euros, completando así el esquema de las tres ciudades más grandes de España.

Contenido temático y participantes en la publicación

La revista examinará los éxitos y obstáculos de España durante medio siglo posterior al término del régimen franquista, enfatizando décadas prósperas como los ochenta, la integración en Europa, los derechos conquistados "antes solo soñados", las nuevas carreteras, la llegada del AVE y el florecimiento de "la cultura, el deporte, la sanidad y la educación pública".

La revista repasará "entre luces y sombras de 50 años de libertad" con una portada realizada por Javier Mariscal, artista valenciano que diseñó a Cobi, la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

Ignacio Escolar comienza el magacín preguntándose: "¿Por qué nos cuesta tanto reconocer nuestros avances como país? ¿Por qué esta falta de autoestima?" El argentino Martín Caparrós evoca su llegada inicial a Madrid a principios de los setenta, contrastándola con la nación actual pese "al empeño de algunos en decir y reiterar que España se hunde".

La publicación tendrá una serie de artículos que repasan "la crónica política, los avances en libertades, las bondades y dificultades de la enseñanza y sanidad pública, la diversidad ganada gracias a los inmigrantes y las luchas y conquistas del feminismo." aunque no dejarán de lado la corrupción política, ni a Juan Carlos de Borbón, "un rey que traicionó la confianza de los españoles".

En la revista escribirán: Iñigo Sáenz de Ugarte, María Ramírez, Neus Tomàs, Gabriela Sánchez, Violeta Assiego, Esther Samper, Daniel Sánchez Caballero, Enrique Domínguez Uceta, Ariadna Martínez, José Manuel Romero, Jordi Gracia y Álvaro Corazón Rural e Isaac Rosa.

Respecto a la adquisición, será gratuita para socios de eldiario.es y además irá acompañada de una edición exclusiva para los suscritos al medio de la revista infantil ‘Pequeño Sapiens’, donde el proyecto impulsado por Abacus Cooperativa "desmontará a Franco".