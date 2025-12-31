Desde mañana los conductores españoles estarán obligados a llevar en sus vehículos una baliza V16 conectada. Sin embargo, tal y como avanzamos en Libre Mercado, los triángulos finalmente no quedarán excluidos. Por tanto, si nuestro vehículo queda averiado a un lado de la carretera, tendremos que activar dicha baliza pero, además, podremos poner también los triángulos tradicionales. Así lo confirma ahora la propia DGT en una instrucción dirigida "a todas las unidades del organismo" y firmada por el director de Tráfico, Pere Navarro.

Uso de triángulos

El pasado 29 de diciembre, la DGT publicó la Instrucción MOV 2025/20, en la que se realiza una aclaración de criterio relativa a los dispositivos de preseñalización de peligro en situaciones de inmovilización del vehículo por emergencia. En ella, el organismo insiste, una vez más, en que a partir de enero de 2026 será obligatorio llevar la baliza V16 en nuestro vehículos.

Concretamente, en dicho documento se señala al respecto que, a partir del 1 de enero de 2026, entra vigor "la obligatoriedad de que todos los turismos, vehículos mixtos y automóviles destinados al transporte de mercancías, autobuses y conjuntos de vehículos no especiales lleven entre su dotación en el vehículo el dispositivo de preseñalización de peligro luminoso y conectado V-16".

Asimismo, se explica que los conductores tendrán que utilizar este dispositivo a pesar de que puedan valerse también de las luces de emergencia de sus vehículos. "Sin perjuicio de encender la luz de emergencia si el vehículo la lleva y, cuando proceda, las luces de posición y de gálibo, en tanto se deja expedita la vía, todo conductor deberá emplear el dispositivo de preseñalización de peligro reglamentario para advertir dicha circunstancia", se indica.

Montaje realizado a partir de un documento de la DGT

Sin embargo, pese a lo anterior, el director de la DGT confirma en este documento que los conductores podrán seguir utilizando los triángulos para señalizar la posición de un vehículo posicionado a un margen de la calzada. "Un triángulo de preseñalización de peligro eventualmente colocado no tendrá la consideración de obstáculo en la vía y por tanto no será objeto de denuncia", subraya el documento.

Política errática de la DGT

Lo cierto es que, desde el estallido de la polémica relacionada con la baliza V16, la política de la DGT ha sido notablemente errática, algo que también ha incrementado la incertidumbre de los conductores, puesto que no sabían cuáles serían finalmente los criterios y las exigencias de Tráfico tras la llegada del nuevo año. De hecho, preguntados por Libre Mercado, desde la DGT señalaban en un principio que "los únicos que podrán utilizar los triángulos serán los ciudadanos de otros países que se encuentren en circulación internacional".