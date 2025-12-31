Los tres 'palos' al trabajo que asestará el Gobierno en enero de 2026

Falta un día para entrar en el año 2026, y con él llegarán nuevos golpes a trabajadores y empresarios por parte del Gobierno. El más generalizado será la subida de cotizaciones sociales que se producirá en enero, cuando el Gobierno subirá esta penalización al trabajo un 0,90% (un 0,75% será a cargo de la empresa y un 0,15% a cargo del trabajador).

En el caso de los autónomos, el trabajador por cuenta propia asumirá íntegramente ese 0,9% de cotización. Por tanto, más de 22 millones de empleados, empresas y autónomos se verán afectados. Es decir, todos.

Como ya hemos publicado en Libre Mercado, este incremento en las cotizaciones se produce a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) puesto en marcha por José Luis Escrivá en 2023 dentro de su reforma de pensiones.

El artificio del MEI

La excusa del Ejecutivo de Sánchez para llevar a cabo este castigo al trabajo es llenar la hucha de las pensiones para hacer frente a la oleada de jubilaciones masivas del baby boom en la que ya estamos inmersos.

Así, el Gobierno está ingresando desde 2023 lo que recauda a través del MEI en el exiguo Fondo de Reserva (la hucha). Sin embargo, la intención de Escrivá de volver a llenar este fondo sólo tendrá un efecto cosmético, ya que desde hace muchos años el problema principal de la Seguridad Social es que las cotizaciones no alcanzan para cubrir el gasto en pensiones, por lo que el sistema se tiene que financiar una parte cada vez mayor con cargo a los Presupuestos del Estado.

Así, aunque la hucha de las pensiones tenga más fondos, la Seguridad Social tendrá que seguir endeudándose y recibiendo dinero del Estado para pagar las prestaciones. En concreto, a cierre de noviembre, el Estado había inyectado más de 46.000 millones a la Seguridad Social para maquillar el agujero de las pensiones mientras que la deuda ha alcanzado el récord de 126.174 millones de euros, que suponen más de 91.000 millones más desde los 34.888 millones de junio de 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al gobierno.

Que "las cotizaciones no son impuestos" es una de las falacias más habituales de la izquierda, y en el caso del MEI todavía es más sangrante, ya que no genera ningún derecho a la hora de cobrar pensión.

Así, el MEI seguirá subiendo cada año y cada vez más las cotizaciones todos los meses de enero de los próximos años. Comenzó en el 0,6%, y a partir del 2029 será del 1,2%, es decir, el doble. Además, si el agujero del sistema no merma, el Gobierno contempla subir estas cotizaciones todavía más.

A por los sueldos altos: base y cuota

En enero también algunos sueldos sufrirán otra idea de José Luis Escrivá: la "cuota de solidaridad", que entró en vigor en 2025. Se trata de la aplicación de un porcentaje extra de cotización en la parte del salario que actualmente no cotiza por superar el tope máximo de cotización, es decir, la base máxima.

Esto implicará una estocada a los sueldos más altos, que además, tampoco dará a los afectados ningún derecho a cobrar un mayor importe de pensión cuando les llegue el momento de jubilarse.

Y en 2026, el Gobierno ha decidido que la base máxima de cotización a la Seguridad Social suba hasta los 61.214,4 euros anuales (5.101,21 euros mensuales). La cifra se incrementa cada año según el IPC más un cuantía fija de 1,2 puntos. Por tanto, la "cuota de solidaridad quedará de la siguiente forma:

a) El 1,15 por ciento a la parte de la retribución comprendida entre 5.101,21 euros y 5.611,32 euros, siendo el 0,96 por ciento a cargo de la empresa y el 0,19 por ciento a cargo de la persona trabajadora.

b) El 1,25 por ciento a la parte de la retribución comprendida entre 5.611,33 euros y 7.651,80 euros, siendo el 1,04 por ciento a cargo de la empresa y el 0,21 por ciento a cargo de la persona trabajadora.

c) El 1,46 por ciento a la parte de la retribución que supere los 7.651,80 euros, siendo el 1,22 por ciento a cargo de la empresa y el 0,24 por ciento a cargo de la persona trabajadora.