Óscar Puente alardea en X del récord de la bolsa y los usuarios le recuerdan la subida de la bolsa del súper

En su red social favorita, el ministro tuitero, Óscar Puente, tira de ironía para contestar, supuestamente, el balance de fin de año del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en el que enumeró lo que considera los "diez fracasos" que evidencian el "colapso total del sanchismo". Feijóo no escatimó en críticas hacia un Gobierno que ha perdido capacidad de gestión, credibilidad internacional y control parlamentario, al tiempo que se encuentra sumido en escándalos de corrupción y acoso sexual. El líder del PP se comprometió a "revertir la situación" de España, que calificó de "muy grave" y que, a su juicio, atraviesa una situación de "decadencia".

Frente a ello, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como sus ministros se afanan por aparentar normalidad y vender una España ideal con una economía que crece por encima de la media y un estado del bienestar robusto donde nadie se queda atrás, y en el que las políticas del Ejecutivo son fundamentales para mantener la igualdad y la cohesión territorial, obviando por supuesto el trato de favor a Cataluña.

Con ese estado mental ajeno a la realidad social, Óscar Puente ha publicado un mensaje irónico en la red social X en el que escribe "la situación es insostenible", en referencia a una noticia de la agencia EFE que recoge el récord histórico de la bolsa española, que ha alcanzado un nuevo máximo situándose cerca de los 17.400 puntos, rozando el 50% en lo que va de año.

La situación es insostenible. https://t.co/cE7eb4ak6D — Óscar Puente (@oscar_puente_) December 30, 2025

El mensaje del ministro no ha sentado muy bien a muchos usuarios de la red social, que ven con indiferencia, e incluso indignación, que Puente alardee de la subida de la bolsa, mientras se llevan las manos a la cabeza con la subida de la bolsa del supermercado y la carestía de la vida en general, que es la que realmente les preocupa.

Entre las respuestas al ministro encontramos una dramatización con viñetas de los Simpson: a la izquierda, los de la bolsa representados por una pareja con una bolsa de viaje llena de billetes; a la derecha, el autor del tuit, un menesteroso en el comedor de su casa, agarrando una cuchara vacía.

Otra usuaria de la red social, Beatriz, escribe: "Estoy jubilada, no tengo acciones, vivo de una jubilación mediana. Gracias, por subir la jubilación más del 0,25. Esa jubilación tiene que tapar mucho agujeros, comenzando por el súper, luz, agua, comunidad, seguros, etc. Que me importa La Bolsa". Algo en lo que incide Narcís: "Y a mí qué cojones me importa la bolsa si no llego a fin de mes?".

Otro usuario hace referencia, también con ironía, a que la subida de la bolsa no le ayuda a pagar el alquiler de su vivienda: "La verdad que el crecimiento de la bolsa española me ayuda a pagar el alquiler que ocupa el 50% de nuestros sueldos, Óscar".

Y luego están los que comparan la bolsa de valores con la del supermercado: ¿Qué carajo me importa a mí esa bolsa si la del supermercado no la puedo llenar? o y la de la bolsa de la compra? Sí.

En definitiva, no parece que los usuarios de X compartan el optimismo de Óscar Puente a la luz de los muchos comentarios negativos que el mensaje ha provocado en pocas horas.