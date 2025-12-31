Una empleada se atrinchera con tres okupas y logra salvar un palacete: "Si se quedan, yo también"

Una empleada de hogar logró frustrar este domingo un intento de okupación ilegal en un palacete situado en el municipio asturiano de Muros de Nalón, tras enfrentarse durante varias horas a tres personas que se encontraban en el interior del inmueble sin autorización de los propietarios.

María Elena Menéndez acudió por la mañana a su puesto de trabajo de forma habitual para realizar las labores de mantenimiento en la vivienda, propiedad de una familia residente en Madrid que utiliza el palacete durante periodos vacacionales. Al acceder al inmueble, se encontró con un hombre que aseguraba ser el dueño de la casa.

La empleada explicó que no reconoció al individuo como miembro de la familia propietaria y le exigió que abandonara el lugar de inmediato. "Pero qué dueño va a ser usted ni qué nada", le dijo. A continuación, fue aún más contundente: "Salga de aquí ahora mismo, porque usted aquí no es nada".

💥Ocupación frustrada de un palacete en Muros de Nalón. A esta trabajadora encargada del mantemiento, le tienen que poner un monumento, bravo por ella y por todos los valientes que se enfrentan a los okupas #STOPokupas 📽️ @RTPAOficial pic.twitter.com/m7wFfGSAaV — Jali #STOPokupas (@jaliroller) December 30, 2025

Menéndez relató los hechos ante los micrófonos de la Radiotelevisión del Principado de Asturias, donde explicó que el hombre salió de una zona de despachos con papeles en la mano mientras insistía en que era el propietario del palacete.

Tres personas dentro del inmueble

Tras ese primer enfrentamiento, la empleada comprobó que el hombre no estaba solo. En el interior del palacete había también otro varón y una mujer, todos ellos de origen ucraniano. Menéndez les preguntó directamente si tenían intención de quedarse en la vivienda y, al recibir una respuesta afirmativa, decidió permanecer ella también en el interior: "Si ustedes se van a quedar, yo también me quedo, porque soy la empleada y tengo más derecho a estar aquí que ustedes", les dijo.

Según su testimonio, consideró que tenía la obligación de custodiar la propiedad, ya que se encontraba allí por motivos laborales y era la responsable del mantenimiento del inmueble. La situación se prolongó durante unas cinco horas, en un ambiente de tensión, hasta que finalmente intervino la Guardia Civil.

Acceso por una ventana y petición de dinero

Durante una inspección posterior, la empleada observó que los tres individuos habían accedido al palacete a través de una ventana situada en la parte trasera del edificio. En el transcurso de la conversación, los okupas manifestaron que abandonarían la vivienda si recibían una compensación económica.

La familia propietaria se negó a entregar dinero y propuso, como alternativa, pagarles una noche de albergue para que se marcharan. Según indicó Menéndez, no tiene constancia de que aceptaran esa opción.

Ante la situación, la empleada avisó a una amiga para que alertara a la Guardia Civil, que se desplazó hasta el lugar. Tras la llegada de los agentes y después de consultar con un abogado, los tres ocupantes decidieron abandonar el inmueble y entregarse, poniendo fin al intento de okupación.

Una vez informada de los hechos, la propietaria del palacete presentó una denuncia en una comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Madrid. El escrito fue remitido posteriormente a la Guardia Civil de la Zona y Comandancia de Asturias para su tramitación.