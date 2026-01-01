Sacan a la venta Los Cubos, el icónico edificio brutalista de Madrid

El fondo británico Henderson Park ha iniciado la venta de Los Cubos, el conocido edificio de oficinas situado en la calle Albacete, número 5, en la zona este de la M-30 de Madrid, según publica CincoDías. Para esta operación, que podría alcanzar entre 95 y 100 millones de euros, el fondo ha confiado en las consultoras CBRE y Cushman & Wakefield, encargadas de encontrar un comprador interesado en un inmueble que combina un diseño icónico, sostenibilidad y contratos de alquiler de larga duración.

Construido entre 1976 y 1981 por arquitectos franceses, Los Cubos se distingue por su composición de seis prismas rectangulares apoyados sobre 16 pilares de hormigón, un ejemplo claro del brutalismo de los años setenta. Originalmente encargado como sede española de la aseguradora AGF, que posteriormente pasaría a Allianz, el edificio estuvo vacío durante ocho años antes de atraer otros inquilinos de alto perfil.

La gran rentabilidad

Actualmente, Los Cubos está ocupado en torno al 85% de su capacidad. La multinacional estadounidense Kyndryl, spin-off de IBM dedicada a infraestructuras tecnológicas, se trasladó allí en 2023, despejando las dudas sobre el futuro del edificio. Posteriormente, se sumaron otras dos compañías: Konecta y la farmacéutica japonesa Takeda. Además, cuenta con un restaurante de la cadena Faborit, amplios espacios colaborativos, gimnasio, auditorio, pista de pádel y más de 4.000 m² de terrazas.

El inmueble dispone de sello Leed Gold, cumpliendo con los estándares ambientales más exigentes, y combina funcionalidad con un diseño representativo, lo que lo convierte en un activo atractivo para los inversores.

Los Cubos ha tenido varios propietarios: primero AGF (Allianz), que lo vendió a Realia en 2004, después al Ministerio de Ciencia, y finalmente a Henderson Park en 2017 por 52 millones de euros, tras haber permanecido vacío. Desde su adquisición, el fondo británico invirtió más de 25 millones en su rehabilitación, confiando la obra al despacho de arquitectura Chapman-Taylor, con la que concluyó a finales de 2020.

La llegada de Kyndryl fue clave para garantizar la ocupación de un inmueble de casi 20.000 m² en un contexto de incertidumbre para el mercado de oficinas post covid 19, cuando el teletrabajo y la reducción de espacios corporativos afectaron la demanda, especialmente de edificios secundarios o alejados del centro.

La estrategia de Henderson Park

Desde Henderson Park señalan que la venta de Los Cubos responde a la lógica de su modelo de negocio: adquirir oportunidades, rehabilitarlas, garantizar contratos de alquiler y, finalmente, desinvertir. En palabras del fondo, el objetivo es ofrecer a los inversores un activo "icónico y singular en Madrid, de máxima calidad y con contratos de alquiler relevantes".

La firma británica espera atraer a compradores institucionales, aseguradoras y family offices, dado que los inmuebles que cumplan criterios sostenibles, con representatividad y contratos a largo plazo, son escasos en el mercado madrileño.