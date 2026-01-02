2025, el año en que ACS afianza su liderazgo en infraestructuras digitales y sostenibles

El año 2025 ha supuesto un nuevo punto de inflexión para el Grupo ACS, que ha reforzado su posicionamiento como referente mundial en infraestructuras de nueva generación. La evolución tecnológica, la integración operativa y la expansión en sectores clave como el digital, la movilidad avanzada o la energía verde han marcado los principales hitos del ejercicio, culminando con máximos históricos en su cotización bursátil y el respaldo del mercado a su estrategia.

Reorganización e impulso estratégico

El arranque del año vino marcado por dos operaciones clave: la culminación de la fusión entre Flatiron y Dragados North America bajo la nueva marca FlatironDragados y la adquisición de Dornan Group por parte de Turner, que refuerza su posición en el sector tecnológico europeo.

Florentino Pérez (Presidente) y Juan Santamaría (CEO) durante la Junta General de Accionistas

Con estos dos importantes movimientos corporativos, el Grupo ACS profundiza en la estrategia #OneGroupOneTeam que marca la evolución de la compañía desde el pasado año y su transformación como líder global en nuevos sectores estratégicos. Esta apuesta por los proyectos de nueva generación se consolida gracias al respaldo positivo de los mercados financieros, que han llevado la acción a máximos históricos por encima de los 84 euros. En febrero, el Grupo presentó unos sólidos resultados anuales, con un beneficio neto de 828 millones de euros, un 6,1% más que el ejercicio anterior.

Data center e infraestructuras digitales

El negocio de los grandes centros de datos se ha convertido en uno de los principales motores de creación de valor del plan estratégico del grupo. De hecho, la compañía se ha consolidado en los últimos cinco años como el primer constructor de centros de datos del mundo, con presencia destacada en mercados con alto potencial de crecimiento, como Estados Unidos, Europa y Asia-Pacífico. Además, recientemente ha firmado un acuerdo con la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid para formar a futuros líderes del sector.

Durante el primer trimestre, ACS consolidó su apuesta por las infraestructuras digitales: CIMIC se adjudicó un nuevo data center de alta densidad en Malasia, y en Alemania, HOCHTIEF ha dado un importante impulso a la ampliación de la red europea del grupo iniciando en febrero la construcción del centro de datos YEXIO en Bad Lippspringe, y desde septiembre, con la puesta en funcionamiento del de Heiligenhaus.

En julio, Turner anunció la construcción de un data center de 100MW en Pensilvania, diseñado para alojar usos intensivos de inteligencia artificial, con capacidad ampliable hasta los 300MW.

Y en noviembre, ACS celebró su Data Center Investor Day, donde presentó su alianza con Global Infrastructure Partners (GIP) para desarrollar una nueva plataforma que combina las capacidades tecnológicas avanzadas y la experiencia industrial de ACS con el liderazgo inversor de GIP para ofrecer soluciones globales integrales a empresas de inteligencia artificial y corporaciones que buscan centros de datos rápidos, escalables y sostenibles.

Fortalecimiento internacional y expansión global

2025 ha marcado el fortalecimiento del Grupo con importantes reconocimientos internacionales, como los obtenidos por Turner en EE.UU., que en mayo volvió a ser distinguido como mayor contratista del país, reafirmando un liderazgo que se extiende ya durante décadas. La filial americana de ACS celebró en junio su centenario construyendo infraestructuras sanitarias de primer nivel y lo hizo logrando el nombramiento como mejor gestor de construcción sanitaria del país por Modern Healthcare.

La filial de ACS también ha cerrado este año varios contratos para la construcción de importantes instalaciones deportivas, como el nuevo Huntington Bank Field en Ohio —el primer estadio cubierto del estado—, además de los futuros estadios de los Philadelphia 76ers y los Flyers.

Otro de los hitos del año, también en Estados Unidos, ha sido la finalización del Harbor Bridge en Texas por parte de FlatironDragados, uno de los puentes más espectaculares del país.

El Harbor Bridge de Texas ha sido inaugurado este año.

Por su parte, Dragados cerró el año con la adjudicación de nuevas infraestructuras portuarias en Immingham (Reino Unido). Y en el ámbito concesional, Abertis adquirió una participación mayoritaria en la autopista A-63, vía clave entre España y el norte de Europa, y extendió su concesión en Río de Janeiro hasta 2047.

Transformando la movilidad del futuro

En materia de movilidad del futuro, destaca el compromiso del Grupo con los drones, una apuesta que ya está dando resultado, como así demuestra la inauguración del primer vertipuerto de Reino Unido, desarrollado por la compañía a través de su participada Skyports y que abre paso a la movilidad aérea avanzada.

Por su parte, Grupo ACS revalidó en agosto su posición como mayor contratista internacional del mundo según la publicación especializada ENR, un reconocimiento que subraya la amplitud global de su actividad. Este reconocimiento es una muestra de la sólida estrategia internacional e integrada de la compañía, basada en una presencia diversificada en los principales mercados del mundo a través de sus filiales.

Entre los grandes contratos alcanzados por las empresas del Grupo a lo largo del año destacan el logrado por ACS Infra en EE.UU., cerrando una financiación récord para la autopista SR 400 en Atlanta, un proyecto concesional clave. Asimismo, Turner y FlatironDragados inauguraron en septiembre la nueva Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de San Diego. En el mes de julio, CIMIC se adjudicó la ampliación del New Dunedin Hospital en Nueva Zelanda, considerado uno de los proyectos sanitarios más importantes de Oceanía.

Apostando por la transición energética

En el ámbito energético, CIMIC cerró en octubre un acuerdo para construir una planta de baterías para Neoen y Tesla en Australia, y HOCHTIEF obtuvo un contrato en Sellafield para apoyar operaciones nucleares.

En la recta final del año, Grupo ACS ha ampliado su colaboración con la alemana Vulcan Energy, líder mundial en el negocio del litio sostenible y las energías renovables, y desarrollará el mayor proyecto de litio de Europa. El Proyecto Lionheart producirá 24.000 toneladas anuales de litio —suficientes para alimentar medio millón de coches eléctricos- y ha obtenido la calificación de Proyecto Estratégico de la UE en reconocimiento de su potencial transformador para el futuro de la energía limpia y la independencia del litio en Europa.

ACS cuenta con amplia experiencia en el procesamiento y suministro de minerales críticos esenciales para la energía limpia, la fabricación avanzada y la infraestructura digital. De hecho, no se trata del único proyecto centrado en minerales críticos que la compañía ha cerrado este año (CIMIC alcanzó en septiembre un contrato par impulsar un programa para Lithium France). Sin embargo, esta alianza con Vulcan Energy afianza la estrategia de ACS de expandirse a lo largo de la cadena de valor de los minerales críticos y la transición energética.

Aunque, sin duda, el colofón de 2025 a la estrategia de Grupo ACS y su apuesta decidida por los proyectos de nueva generación lo ha puesto el valor bursátil de la compañía, que alcanzó máximos históricos y una revalorización de hasta un 74%, cerrando un ejercicio marcado por la innovación, la expansión y la solidez financiera.