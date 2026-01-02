Aumenta la venta de coches sin carnet por la menor renta juvenil y las restricciones de las Zonas de Bajas Emisiones

Las ventas de coches sin carnet se están disparando en España, favorecidas por la menor renta de los nuevos conductores jóvenes y por las continuas restricciones aplicadas al vehículo convencional en virtud de la creación de Zonas de Bajas Emisiones en las ciudades. Los cuadriciclos ligeros de tipo L6E han experimentado una subida interanual en sus ventas del 37%, según datos de MSI divulgados por el fabricante Ligier, y los indicadores para otros modelos alcanzan tasas similares de crecimiento.

Estos vehículos, que pueden conducirse desde los 15 años con el permiso AM, se están consolidando como una alternativa de acceso temprano a la conducción y a la autonomía en entornos urbanos. El atractivo de los cuadriciclos ligeros se apoya en varios factores prácticos: permiten circular sin restricciones por Zonas de Bajas Emisiones, pueden aparcar en plazas SER, presentan consumos moderados y cuentan con precios inferiores a los turismos convencionales.

Juventud precaria

El auge de estos vehículos coincide con un deterioro progresivo de las condiciones económicas de los jóvenes en España. El informe Brecha generacional publicado por el Instituto Juan de Mariana el pasado mes de septiembre señaló que, entre 2002 y 2022, la proporción de riqueza nacional en manos de los menores de 35 años ha caído del 7,5% al 2%, mientras que los mayores de 75 años han pasado del 8% al 20%. La riqueza mediana de los nacidos en los años 80 es casi un 50% inferior a la de los nacidos en los años 60.

En términos de renta, entre 2008 y 2024 los trabajadores de 18 a 29 años han perdido un 3% de ingreso real, mientras que los mayores de 65 lo han incrementado en un 18%. Las nuevas pensiones de jubilación ya superan el salario medio de los menores de 35 años (1.760 euros frente a 1.670 euros). Desde 2006, solo los mayores de 65 años han aumentado su consumo real, mientras que los menores de 30 lo han reducido en un 36%.

Los microcoches van a más

Habida cuenta de este contexto económico para los jóvenes, el aumento de la demanda de coches sin carnet se interpreta por algunos analistas como un indicador más de las nuevas formas de adaptación económica de los jóvenes ante un entorno de menores ingresos, menor acceso al patrimonio y mayores dificultades de inserción laboral. Aunque estos vehículos responden a criterios de movilidad urbana y preferencias generacionales, también coinciden con una reducción de la capacidad adquisitiva que condiciona el acceso a alternativas de transporte más costosas.

Según responsables del sector, el crecimiento continuará en los próximos años, impulsado tanto por el menor poder adquisitivo de las nuevas generaciones como por factores regulatorios, entre ellos la extensión de las Zonas de Bajas Emisiones. Un mercado antaño marginal se encuentra ahora en plena expansión, pero no en un contexto de normalidad, sino en medio de una pérdida sostenida de capacidad adquisitiva entre los nuevos conductores y, de forma paralela, de un marco normativo cada vez más restrictivo que generaliza las limitaciones asociadas a las ZBE en numerosos municipios.

Los datos que ha analizado MSI para el fabricante Ligier acreditan que en España hay ya 54.179 cuadriciclos ligeros circulando por las carreteras, de los cuales un 13,4% son de tecnología eléctrica. La edad media de estos vehículos es de 10,7 años, pero se está reduciendo a pasos agigantados y, de hecho, se sitúa por debajo de los 14,5 años de vejez media que comunica ANFAC para los vehículos convencionales.