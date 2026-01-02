Caos en la Seguridad Social: las citas previas se disparan pese al plan del Gobierno para eliminarlas

Las gestiones con cita previa en la Seguridad Social sufrieron un incremento del 21% de 2023 a 2024, al pasar de 6.080.270 a 7.398.887 atenciones combinadas entre visitas presenciales y consultas telefónicas programadas, según revelan las memorias anuales de estadísticas divulgadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Simultáneamente, las comunicaciones atendidas sin cita previa en el servicio telefónico exclusivo del Ingreso Mínimo Vital (IMV) se multiplicaron, con un ascenso de 172.834 a 643.952 llamadas.

Estos incrementos han ocurrido pese a que el Gobierno prometió en enero de 2024 su intención de eliminar la exigencia de citas previas en los procesos de la Administración Pública a través de una enmienda a la Ley de Procedimiento Administrativo Común, posteriormente, en julio de 2025, presentó una estrategia que incorpora inteligencia artificial para suprimir esa condición obligatoria en los procedimientos administrativos.

Las variaciones regionales revelan desigualdades en el flujo de demandas

El aumento en las citas previas de 2023 a 2024 mostró disparidades entre autonomías. Navarra encabezó la lista con el mayor crecimiento proporcional, un 69,4%, lo que representó un aumento absoluto de 27.979 atenciones (de 40.340 en 2023 a 68.319 en 2024). La Comunidad de Madrid le siguió de cerca con un 55,9% de incremento, marcando el mayor salto absoluto de toda España: +295.657 atenciones (de 528.846 a 824.503). La Rioja experimentó un 47,3% de ascenso, sumando 16.121 atenciones (de 34.097 a 50.218).

El País Vasco registró un 40,8% de aumento, con +75.403 atenciones (de 184.691 a 260.094). La Comunidad Valenciana mostró un 28,5% de subida, añadiendo 189.583 atenciones (de 664.743 a 854.326). Canarias obtuvo un 26,9% de crecimiento, con +36.333 atenciones (de 134.974 a 171.307).

Baleares alcanzó un 25,3% de incremento, sumando 21.425 atenciones (de 84.636 a 106.061). Cataluña presentó un 24,0% de ascenso, con +209.148 atenciones (de 870.749 a 1.079.897). Cantabria logró un 16,7% de alza, añadiendo 17.640 atenciones (de 105.778 a 123.418). Aragón registró un 15,5% de aumento, con +20.850 atenciones (de 134.236 a 155.086). Andalucía, la región más poblada obtuvo un 15,3% de incremento, sumando 207.599 atenciones (de 1.356.425 a 1.564.024).Ceuta y Melilla, sumadas como ciudades autónomas, experimentaron un 14,6% de subida, con +6.299 atenciones (de 43.289 a 49.588).

Castilla y León alcanzó un 10,4% de incremento, añadiendo 47.598 atenciones (de 456.234 a 503.832). Castilla-La Mancha mostró un 9,1% de ascenso, con +18.781 atenciones (de 206.351 a 225.132). Extremadura registró un 7,7% de aumento, sumando 12.122 atenciones (de 158.070 a 170.192). Asturias obtuvo un 5,0% de subida, con +8.050 atenciones (de 160.315 a 168.365). Galicia presentó un 3,6% de crecimiento, añadiendo 10.399 atenciones (de 286.497 a 296.896).

Finalmente, Murcia es la única con un descenso, de -0,6%, restando 1.312 atenciones (de 226.195 a 224.883).

Diversas categorías de servicios impulsan el total de atenciones con citas previas

Los fondos especiales y municipales lograron un aumento del 201%, de 208 a 626. Los riesgos durante la lactancia natural experimentaron un auge del 153%, de 1.156 a 2.919. El pago único a familias numerosas, monoparentales o madres con discapacidad sufrió un salto del 66%, de 18.053 a 29.960. El cuidado de menores afectados por cáncer alcanzó un incremento del 65%, de 1.583 a 2.604. Las prestaciones no económicas por cuidado de hijo subieron un 56%, de 2.307 a 3.608. Los casos para personas sin prestación se alzaron un 38%, elevándose de 623.049 a 862.368.



Las corresponsabilidades en el cuidado del lactante se incrementaron en un 32%, de 917 a 1.211. Las asistencias por partos múltiples o adopción presentaron un empuje del 28%, de 3.308 a 4.217. Las bajas temporales obtuvieron un ascenso del 25%, sumando de 401.482 a 502.525. Las incapacidades permanentes registraron un incremento del 24%, llegando de 526.428 a 653.414. La asistencia sanitaria nacional desarrolló un incremento del 24%, avanzando de 394.982 a 488.660. Las peticiones vinculadas a jubilaciones tuvieron un salto del 23%, pasando de 1.907.067 a 2.346.058.

Los riesgos durante el embarazo lograron un crecimiento del 23%, de 6.190 a 7.640. Las atenciones por defunción registraron un desarrollo del 20%, de 6.913 a 8.294. Los contactos por nacimiento y cuidado de menores aumentaron un 17%, de 336.951 a 393.504. Las atenciones por viudedad experimentaron un auge del 15%, pasando de 206.791 a 238.418. Los favores a familiares consiguieron un avance del 15%, de 21.634 a 24.867. Las orfandades obtuvieron un incremento del 14%, de 57.119 a 64.931. Las preguntas sobre el Ingreso Mínimo Vital subieron en un 13%, de 1.144.064 a 1.291.900. La asistencia sanitaria internacional presentó un auge del 13%, de 296.751 a 334.338. Las peticiones por prestaciones del seguro escolar tuvieron un ascenso del 11%, de 4.582 a 5.102. Por último, las ayudas a la protección familiar por hijo a cargo alcanzaron un empuje del 5%, de 191.674 a 200.527.

El servicio telefónico para el Ingreso Mínimo Vital aumenta sus llamadas sin cita previa en un 273%

El canal dedicado a la prestación del IMV registró el mayor empuje proporcional entre indicadores de interacción ciudadana en el INSS. Las 643.952 comunicaciones manejadas durante 2024 contrastan con las 172.834 del período previo, implicando más de 471.000 llamadas extras. Este incremento se debe a dos factores: el incremento en el número de beneficiarios, a 31 de diciembre de 2023 el IMV llegaba a 1.899.639 personas en España, mientras que a finales de 2024 alcanzaba 2.047.755. Pero la causa principal es el aumento del 43% en la plantilla de servicio, y además se lanzó un número de teléfono corto dedicado en exclusiva a la prestación, el 020.