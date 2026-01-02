El programa Con Ánimo de Lucro de esRadio ha reunido a Jorge Escohotado, hijo del pensador Antonio Escohotado, y al abogado Emilio Domínguez, para presentar la reedición del libro Filosofía para no filósofos, una obra nacida como manual universitario y que ahora acerca el pensamiento escohotadiano al gran público.

Durante la entrevista, Jorge explicó cómo este libro, originalmente escrito por su padre como material docente para la UNED en los años 90, ha sido actualizado y editado con un enfoque accesible y divulgativo: "Le dimos la vuelta al calcetín y ahora es para todos menos para estudiantes de filosofía", explicó. La obra se ha convertido en el libro de no ficción más vendido en Amazon, disponible también en edición Kindle y tapa dura.

El libro más rentable de Escohotado

Jorge recordó cómo este texto fue el "libro más rentable de mi padre" durante años, con miles de alumnos obligados a estudiarlo en la universidad: "Tenía 5.000 alumnos cautivos al año, y los derechos de autor eran superiores a la media", apuntó con humor.

La reedición, sin embargo, no es una mera reimpresión. Emilio Domínguez, que ha colaborado en la edición, explicó que "es un libro muy pedagógico, con estructura, contexto y claridad", y que resulta ideal para introducirse en el pensamiento de Antonio Escohotado sin necesidad de formación previa en filosofía.

Filosofía, libertad y pensamiento crítico

Ambos invitados coincidieron en que la figura de Escohotado está viviendo un resurgimiento inesperado entre los jóvenes, que lo descubren en TikTok, YouTube o redes como X. "Hay chavales de 16 años que me dicen que les sale Escohotado todo el tiempo en redes sociales", contó Emilio. Y Jorge añadió: "Es increíble que un filósofo que murió con 80 años esté más vivo que nunca gracias a internet".

Uno de los temas centrales de la conversación fue la importancia de la filosofía como ejercicio de pensamiento libre y crítico, y cómo Escohotado —al igual que figuras como Hayek o Mises— ayuda a construir una conciencia individual basada en la libertad, la responsabilidad y el conocimiento riguroso.

"Mi padre tenía un sistema filosófico propio, y eso es rarísimo. Era hegeliano, espinozista y aristotélico, pero dominaba al resto de autores con maestría", explicó Jorge. Además, destacaron la honestidad intelectual de Escohotado, quien no tenía miedo a cambiar de opinión si los hechos así lo exigían. "Hoy casi todo el mundo busca confirmar sus propias ideas; Escohotado hacía justo lo contrario", remarcó Emilio.