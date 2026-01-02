Durante el año 2024, el salario de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, superó en más de un 50% la remuneración que el organismo admite públicamente. Así se desprende de una investigación realizada por el Financial Times a partir de los informes anuales del BCE y del Banco de Pagos Internacionales, además de un documento técnico del BCE en el que se detallan las condiciones salariales de sus altos funcionarios.

Sin explicaciones del BCE

De acuerdo con los cálculos realizados por el Financial Times, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, habría cobrado en 2024 un total de 726.000 euros. Sin embargo, como explica este medio, el BCE publica en su informe anual que el salario base de Lagarde sería de 466.000 euros. Por tanto, la presidenta de la alta autoridad monetaria europea estaría recibiendo un 56% más de lo admitido por el organismo.

La investigación del Financial Times apunta que, además de su salario base, Lagarde recibe unos 135.000 euros en prestaciones sociales para vivienda y otros gastos. Además, señala que, por ser uno de los miembros del consejo de administración del Banco de Pagos Internacionales, también recibe 125.000 euros. En consecuencia, sumando estas tres partidas –salario base del BCE, gastos adicionales cubiertos por el BCE y retribución del BPI–, se concluye que Lagarde recibe 726.000 euros en total.

Sin embargo, la información publicada por estos organismos al respecto es bastante opaca. Según el Financial Times, existe una falta de "datos detallados y consolidados". Así, asegura que "el informe anual del BCE no ofrece información individual sobre las prestaciones sociales de los miembros del comité ejecutivo". Del mismo modo, denuncia que el BPI "solo divulga el salario agregado de todos los miembros de su consejo".

En este sentido, el Financial Times subraya que, si bien se han puesto en contacto con el BCE para compartir sus resultados y la metodología empleada, desde el organismo han rechazado hacer declaraciones al respecto. De acuerdo con este medio, la única declaración pública del BCE sobre esta cuestión se encuentra en un comunicado en el que se explica que el único cambio salarial desde 1988, cuando se fijó el salario del presidente del organismo, "ha sido el ajuste salarial anual que se aplica a todo el personal del BCE".

Lagarde, la mejor pagada

Con todo, la investigación del Financial Times demuestra que, aunque en comparación con los directivos de las grandes compañías de la UE el salario de Lagarde "es modesto, la presidenta del BCE gana casi cuatro veces más que el presidente de la Reserva Federal estadounidense. Concretamente, el salario de Powell ascendió a 172.720 euros en este período. De hecho, este medio señala que "tan solo el salario base de Lagarde la convierte en la funcionaria mejor pagada de la UE", enfatizando que la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, recibe un salario un 21% inferior.