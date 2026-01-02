Japón elimina un impuesto "temporal" a la gasolina que aprobó... hace 50 años

Habitualmente, los gobiernos tratan de justificar las subidas de impuestos argumentando que son necesarias en momentos puntuales y asegurando que, en todo caso, éstas serán provisionales. Sin embargo, la historia reciente nos demuestra que, en un gran número de ocasiones, dichos incrementos provisionales de los impuestos se convierten en perpetuos.

Ejemplo es el de Japón, que acaba de eliminar un impuesto a la gasolina aprobado, con carácter temporal... hace medio siglo, en el año 1974. El motivo que ha llevado al país a tomar esta decisión es la necesidad de poner en marcha medidas que ayuden a paliar los efectos de la inflación.

Impuesto ‘provisional’ durante 50 años

Así, el pasado miércoles se ha abolido en Japón un impuesto a la gasolina que ha estado vigente más de cincuenta años. De esta forma, con la eliminación de este impuesto y de otra tasa similar al diésel, se pretende ayudar a las familias ante la crisis inflacionaria. En este sentido, según recoge la Agencia EFE, se calcula que las arcas públicas del país nipón podrían sufrir unas pérdidas de ingresos anuales de más de 3.800 millones de dólares.

Lo cierto es que los precios en Japón están incrementándose notablemente en los últimos meses. Así, podemos comprobar que, aunque desde principios de año –cuando la tasa de inflación estaba en el 4%– el IPC se ha moderado, desde septiembre ha vuelto a repuntar con incrementos que rondan el 3%.

Trading Economics

No obstante, ahora los japoneses podrán hacer frente a dicha situación, después de que el Parlamento nacional, la Cámara Baja de la Dieta, aprobara a finales de noviembre por unanimidad el proyecto de ley en el que se decretaba la eliminación de este impuesto a partir del 1 de abril de 2026. Concretamente, este gravamen se situaba en 25,1 yenes por el litro, que al cambio suponen unos 16 centavos de dólar.

Con todo, cabe destacar que esta es una medida que venía exigiendo desde hace tiempo la oposición japonesa y que ahora, la nueva primera ministra, Sanae Takaichi, ha respaldado como una de las medidas estrella de su recientemente aprobado paquete de estímulos económicos. No obstante, es cierto que el Gobierno ha decidido aumentar en las últimas semanas los subsidios a la gasolina para las refinerías con el fin de evitar grandes fluctuaciones derivadas de la eliminación de este gravamen.

La inflación en España

En nuestro país hemos registrado un incremento de los precios que supera significativamente el 20% desde que Sánchez llegó a la Moncloa, impulsado especialmente desde el año 2021. Por ello, en su momento se tomaron medidas para hacer frente a esta situación, como la rebaja del IVA a los alimentos. Sin embargo, la decisión de no deflactar el IRPF ha supuesto un golpe millonario contra las familias gracias a la subida de precios.

El Instituto Juan de Mariana explica que, si comparamos el IRPF de 2024 con el de 2008, podemos comprobar "que la no deflactación del impuesto ha elevado sustancialmente el tipo medio efectivo abonado por los contribuyentes, con subidas de entre el 45 y el 60 por ciento para los distintos niveles de renta". Así, detallan que "de 2019 a 2023, la recaudación del IRPF ha aumentado en 27.600 millones de euros a raíz de la "progresividad en frío". Por este motivo, sostienen que "no deflactar este gravamen ha supuesto un golpe de 563 euros por persona".