Nuevo golpe de Puente contra los conductores: los peajes subirán hasta un 4,68% en 2026

Con la llegada del nuevo año, los conductores españoles tendrán que hacer frente a nuevas exigencias, como la relativa a la baliza V16, y a incrementos de costes. Entre éstos, cabe destacar la subida de los peajes, que se incrementarán hasta un 4,68% en algunas carreteras.

Subida del peaje

El Ministerio de Transportes acaba de anunciar que, finalmente, ha resuelto la actualización de los peajes de las autopistas de titularidad estatal bajo concesión administrativa para 2026. En consecuencia, según cuáles sean las condiciones de cada concesión, las tarifas de los peajes se incrementarán entre un 3,64% y el 4,68%.

Concretamente, como podemos comprobar a continuación, entre las autopistas cuyos peajes se encarecerá un 4,68% encontramos la AP-9, la AP-46 y la AP-7 Alicante-Cartagena. Por su parte, los peajes subirán un 3,64% en la AP-6, AP-51 y AP-61, además de en la AP-53, la AP-66, la AP-7 Málaga-Guadiaro, la AP-68 y la AP-71.

Ministerio de Transportes

Por su parte, las tarifas de las autopistas de peaje que gestiona la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITT) subirán un 2% para todas las categorías de vehículos. Estas autopistas incluyen la R-3/R-5, la R-2, la R-4, la M-12, la AP-7 (Cartagena-Vera), la AP-36 (Ocaña-La Roda) y la AP-41 (Madrid-Toledo).

Así las cosas, la autopista AP-7 (Circunvalación de Alicante) no ha sido incluida en esta subida de tarifas de las autopistas gestionadas por SEITT, puesto que, tras lo acordado el pasado 9 de diciembre en Consejo de Ministros, pasa a ser "de uso libre y gratuito para sus usuarios". Asimismo, desde el Ministerio añaden que el próximo año se mantendrá también la gratuidad en las autopistas de SEITT entre las 0:00 horas y las 6:00 horas, todos los días del año.

Puente saca pecho

Con todo, el departamento que dirige Óscar Puente saca pecho de su gestión y destaca que "el Gobierno realiza una política de ayudas para reducir los costes que soportan los usuarios que utilizan las autopistas de peaje estatales de forma habitual". De hecho, recuerda en su comunicado que "a finales de 2022 se habilitó una subvención para limitar al 4% el incremento de las tarifas en 2023".

De este modo, Transporte aprovecha para presumir de que "sin la subvención, que en 2026 será de 15 millones de euros, el alza de los peajes oscilaría entre el 4,72% y el 5,86%". Sin embargo, desde el Ejecutivo ocultan que ese coste se está financiando, en última instancia, con los impuestos de los contribuyentes.