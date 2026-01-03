El empeño de Escrivá en convertir el Banco de España en un museo hace estallar a sus trabajadores

El Plan Estratégico 2030 del Banco de España contempla una apertura mayor al público para dar a conocer su rica colección artística ya que en su poder hay 3.500 obras de arte, 600 piezas decorativas, un patrimonio archivístico y bibliográfico "de incalculable valor" -aseguran desde la Dirección- y una de las colecciones numismáticas más completas de España. Todo ello en la sede principal del organismo gobernado por José Luis Escrivá, en la céntrica plaza de la diosa Cibeles en Madrid.

Desde el mes de octubre los visitantes pueden recorrer una parte de sus majestuosos pasillos y admirar su patrimonio arquitectónico como el restaurado Salón de Cobradores, el Patio de Operaciones o la Escalera Imperial realizada en mármol de Carrara y acompañada de una gran riqueza escultórica coronada por una enorme vidriera presidida por la dios Fortuna. Pero obteniendo la entrada -completamente gratuita- se pueden visitar los ocho goyas que pertenecen a la entidad, así como los retratos de los reyes Felipe y Letizia realizados por la fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz, con motivo de los primeros diez años de reinado del rey Felipe VI. Con el programa de Puertas Abiertas, hasta el 15 de diciembre 6.844 personas han podido visitar sus instalaciones. "Estamos muy satisfechos con la acogida del programa" relata a LM la dirección del Banco de España. La cual presume de estar haciendo "un esfuerzo significativo en materia de mediación cultural" ya que durante nueve meses hay actividades programadas todos los días de la semana - incluidos fines de semana y festivos- " lo que representa un esfuerzo organizativo y operativo notable", aseguran.

Pero ese esfuerzo lo están haciendo también para reorganizar a la plantilla, moviendo el lugar de trabajo de muchos de ellos. "Menuda gracia le está haciendo a la gente que nos trasladen al edificio de Suances", aseguran trabajadores del Banco que se quejan de que solamente a los que viven en la zona este de Madrid les beneficia el cambio.

Esa segunda sede se trata de un edificio de ladrillo naranja localizado en la calle Alcalá, número 522. Se encuentra en el humilde barrio de San Blas-Canillejas, en una zona apartada del corazón noble de la capital, sin servicios a su alrededor. "Todos los jefes están en la sede central del Banco de España, pero a ellos no los trasladan", se quejan amargamente.

Y es que el emblemático edificio blanco de Cibeles es uno de los más representativos de la arquitectura española del siglo XIX y de comienzos del XX. Se trata de 115.000 metros cuadrados en el que hasta ahora trabajaban 2.000 personas pero la reorganización va a más. El propio gobernador, José Luis Escrivá, aseguró durante la presentación de las jornada de Puertas Abiertas el pasado 18 de septiembre que el plan es abrir el Museo en 2030. "Queremos, como sabéis, no quedarnos aquí y abrir al público espacios ahora cerrados, como la famosa Cámara del Oro y convertir parte de este edificio en un Museo", dijo orgulloso dando la noticia. Para lo cual pretender mostrar al público, 14.000 metros cuadrados en tres plantas. Lo que no sabemos es cuál va a ser el criterio para trasladar a sus trabajadores. "Se está hablando de que incluso podrían empezar a mover gente desde Cibeles a Vicálvaro, donde también tenemos un edificio", aseguran fuentes del Banco.

La incomodidad para parte de su plantilla y el criterio que el exministro de Inclusión y Seguridad Social está imponiendo, han creado cierto malestar entre los trabajadores del mismo tal y como estamos relatando en LM. Algo que se suma a las dimisiones en cadena que se han producido en su seno desde la del director de Economía general, Ángel Gavilán.

En la actualidad Escrivá y su equipo están negociando con los sindicatos el nuevo convenio colectivo en el que, aunque contemplan mejoras significativas para sus trabajadores -en el horario o el teletrabajo- han llegado los contratos a dedo. Ajena a las quejas del personal, la Dirección del Banco de España celebra el éxito de su propuesta de Puertas Abiertas y espera un incremento sustancial en el número de grupos de visitantes atendidos, pasando de 156 en ejercicios anteriores a 741 durante el periodo de ejecución del programa actual – de octubre a junio-. Lo que supone un incremento del 374 % en la capacidad de acogida.