El mito del robo del petróleo venezolano: es el chavismo y no EEUU

Mucho se habla estos días del petróleo venezolano. Principal objetivo de Donald Trump tras la detención del dictador Nicolás Maduro y su puesta a disposición de la justicia norteamericana, según los más críticos.

Púlpitos como Televisión Española en España, o el propio aparato de la dictadura bolivariana en el país, han esgrimido el famoso argumento del apetito por el petróleo como único interés de EEUU en su intervención en Venezuela. Un argumento que automáticamente se utiliza junto a otro muy manido: el del derecho internacional.

Para esto último, ya ha tenido respuesta Daniel Rodríguez Herrera, subdirector de Libertad Digital, en este extraordinario artículo:

Pero poco se ha hablado del problema del petróleo. Por un lado, quizá porque quienes estaban esquilmando los maltrechos recursos petrolíferos de Venezuela ya eran China y Rusia. "¿A por qué pensaban que habían venido chinos y los rusos, a por la receta de la arepa?", se quejaba un venezolano que festejaba la detención de Maduro cuando era preguntado por un periodista sobre el interés de EEUU en el famoso oro negro.

Venezolano sobre la captura de Maduro: "A quienes dicen que a Estados Unidos solamente le interesa el petróleo, a esas personas les pregunto: ¿Qué creen que querían los rusos y los chinos? ¿La receta de las arepas?"

Pero menos aún se recuerda cómo el régimen chavista se ha cargado literalmente la producción de petróleo en el país controlando PDVSA. La situación es dantesca. En estos mismos días, tras la detención de Maduro, los surtidores registran grandes colas ante el pánico y la incertidumbre de que se repitan episodios de desabastecimiento total. En los últimos 30 años, Venezuela ha sufrido tres grandes crisis estructurales de combustible, además de una escasez crónica y persistente desde 2017. En 2002 se produjo el paro petrolero que fue la primera vez que los venezolanos tuvieron que hacer colas de días para poder llenar el depósito. La producción cayó de 3 millones de barriles diarios a 800.000 y tuvo que importar gasolina de Brasil y EEUU.

Pero el deterioro de las infraestructuras de extracción y refino ha sido constante bajo el chavismo, tanto que durante la pandemia en 2020, Venezuela quedó literalmente seca de petróleo, apareció el mercado negro de gasolina y se impuso el sistema de gasolina dolarizada a 50 céntimos el litro. Irán tuvo que enviar buques cisterna para evitar el colapso total del transporte en Venezuela.

Unas cifras elocuentes

Y es que el deterioro de la industria petrolera en Venezuela va en paralelo al desastre en todo lo demás.

Venezuela ha sido y sigue siendo el país del mundo con mayores reservas de crudo con 303,2 miles de millones de barriles de petróleo, un 13% más que el segundo país en reservas de crudo que es Arabia Saudí con 267,2 miles de millones de barriles.

Sin embargo, solo Congo, Gabón y Guinea Ecuatorial, los productores menores de la OPEP extraen menos crudo que Venezuela, quien ha pasado de producir más de 3 millones de barriles diarios de petróleo a no llegar a un millón de barriles de petróleo, frente a Arabia Saudita que está en el entorno de los 10 millones de barriles diarios.

Para tratar de tener alguna referencia sobre la capacidad de producción en función de las reservas de crudo de cada uno de los países exportadores, hemos buscado los datos de Texas, el estado de EEUU que si fuera país, sería el segundo en producción tras Arabia Saudita con casi 6 millones de barriles diarios, por encima de los 4,4 de Irak o los 3,5 de Emiratos Árabes Unidos, y eso que sus reservas de crudo son infinitamente menores, en el entorno de los 18-20 miles de millones de barriles.

El ejemplo de Texas

Esto quiere decir que Texas produce seis veces más petróleo que Venezuela teniendo 15 veces menos reservas que el país bolivariano.

No solo eso. Texas, como Estado, es un ejemplo de buena gestión en el negocio industrial y energético, pero ha diversificado mucho su economía, convirtiéndose como estado en la octava economía del mundo por encima de Canadá o Rusia.

Aporta el 42% del petróleo y el 28% del gas natural de todo EEUU. Pero también es el primer productor de energía eólica del país y el segundo de energía solar.

Pero no solo eso. Texas se ha convertido en una potencia en tecnología y semiconductores acogiendo a las tecnológicas que huyen de California. Gracias a la ley Texas Chips Act, el estado es líder nacional en fabricación de microchips, con inversiones multimillonarias de empresas como Texas Instruments e Intel.

Además, Texas domina la nueva economía espacial comercial con SpaceX y el Johnson Space Center de la Nasa. Por otro lado es el estado exportador número uno de EEUU, siendo líder en comercio y logística. Y eso que cuenta con un puerto interior (terrestre).

Hoy en día, la actividad económica más importante en la composición del PIB de Texas es el negocio de los bienes raíces y la construcción seguida de la energía y la minería. Es decir, que con los datos que hemos dado, Texas depende de forma mayoritaria del petróleo.

¿Quién ha robado realmente el petróleo a los venezolanos?

Viendo el ejemplo de Texas, uno no puede evitar pensar en lo que podría ser Venezuela con los recursos que tiene. Es más, lo que resulta evidente es que quien ha estado robando sistemáticamente el petróleo a los venezolanos ha sido el propio régimen chavista, hurtando las reservas de petróleo y la riqueza que podría generar y que, en la medida que se ha generado ha sido consumida por el propio régimen y sus satélites.

Ahora, dicen que las empresas norteamericanas quieren entrar a explotar el petróleo venezolano. A poco que lo hagan bien, la riqueza que podría dejar en el país sería inmensa en comparación con la lamentable gestión pública de PDVSA, más centrada en pagar favores que en convertirse en un motor económico y de prosperidad para los venezolanos.