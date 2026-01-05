El año 2025 ha sido un ejercicio histórico para la bolsa española. Con un avance de casi el 50%, superando los 17.300 puntos al cierre de la última sesión, firmaba su segundo mejor año, sólo por detrás de 1993. De hecho, el índice español mejoraba también el rendimiento de las principales bolsas mundiales. Por ejemplo, el S&P 500 llegó al final del año con un avance de algo más del 17%, la revalorización del Nasdaq 100 fue del 21%.

No obstante, si analizamos el rendimiento bursátil de las compañías podemos comprobar que, a nivel mundial, destacaron sobre todo las empresas estadounidenses relacionadas con el sector tecnológico. En este contexto, de acuerdo con los datos recogidos por Bloomberg, tan solo dos firmas españolas han logrado estar entre las cien empresas de mayor capitalización de 2025.

Inditex y Santander

La empresa fundada por Amancio Ortega, Inditex, es la compañía española que ha conseguido un mejor puesto en el ránking de capitalización bursátil a nivel mundial. Concretamente, según los datos ofrecidos por Bloomberg, la empresa dedicada al sector textil se situó en el puesto número 80, con un valor de mercado de 206.070 millones de dólares.

El buen rendimiento de Inditex ha garantizado unas importantes ganancias para su fundador. En Libertad Digital hemos informado de que este año Amancio Ortega ingresará este año 3.104 millones en dividendos de Inditex, superando los 2.845 millones que percibió por este concepto el año pasado. De hecho, la compañía retribuirá este año a sus accionistas con más de 5.235 millones de euros.

Por su parte, en el puesto número 98 se situó el Banco Santander, superando los 175.000 millones de dólares de capitalización. De esta forma, la compañía de la familia Botín superaba a BlackRock y Allianz SE, que lograron una capitalización de 174.980 millones de dólares y 174.340 millones de dólares, respectivamente.

Lo cierto es que Santander se ha consolidado en el mercado europeo como la decimoctava mayor entidad financiera por capitalización bursátil de todo el mundo y la primera europea. De esta forma, Santander supera a entidades como UBS y se acerca a las grandes compañías asiáticas y norteamericanas.

Sector tecnológico

En cualquier caso, los datos ofrecidos por Bloomberg demuestran que fueron las empresas tecnológicas las que brillaron especialmente en bolsa durante todo 2025. De hecho, entre las diez primeras, solo encontramos una empresa que no está relacionada directamente con este sector. Así, el gigante de los chips Nvidia lideró el ránking con un valor de mercado de más de 4,2 billones de dólares, seguida de Apple, que supera los 4 billones de dólares, y Microsoft, con un valor de mercado de algo más de 3,6 billones de dólares.