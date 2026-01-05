Espejismo y artificio estadístico: lo que no te cuenta el Gobierno sobre los datos del paro de diciembre

En diciembre, un mes más, continúa la mala tendencia estructural del mercado laboral español, aunque la anestesia del gasto público y el artificio estadístico normativo de los fijos-discontinuos lo disimule en el corto plazo, pero los datos no son buenos estructuralmente, como veremos a continuación:

El paro baja, lo cual parece una buena noticia, pero no lo hace porque mejore el mercado laboral, sino por el artificio estadístico de la no contabilización de los fijos-discontinuos como parados cuando se encuentran inactivos, ya que los demandantes de empleo ocupados aumentan en 29.986, que es donde se contabilizan los fijos-discontinuos cuando cesan su actividad. Contabilizándolos como parados, el paro mensual se incrementaría en alrededor de 13.000 personas.

El paro baja en 16.291 personas en términos intermensuales, pero por el efecto estadístico artificial comentado anteriormente.

Además, es el segundo peor dato intermensual de paro de un mes de diciembre de los últimos catorce años.

Dicha bajada, la lidera Andalucía, con 12.271 parados menos, seguida de Valencia (-2.173) y Madrid (-1.504). Sin la bajada en estas tres CCAA gobernadas por el PP, el paro prácticamente no bajaría.

Por su parte, los contratos indefinidos totales bajan un 0,59% en el acumulado del año, y los fijos-discontinuos bajan un 0,20% en el mismo período.

Además, más de la mitad (un 61,19%) de los contratos indefinidos del mes son o a tiempo parcial o fijos-discontinuos.

De hecho, España sigue liderando, tristemente el desempleo en la UE, con la mayor tasa de paro (10,5% según el último dato publicado, casi el doble que la media de la UE).

Por su parte, el desempleo entre los jóvenes desciende en 11.470 personas, pero no mejora el ya de por sí mal dato de desempleo juvenil, en el que, lamentablemente, sigue siendo, con un 25,3%, el más elevado de la UE, triste liderazgo que ha recuperado.

Además, en términos interanuales tampoco destaca especialmente el paro registrado (quinto peor mes de diciembre de los últimos doce años, con 152.048 parados menos).

Además, si no se comporta peor se debe a que Andalucía lidera la bajada de paro interanual, con 51.782 parados menos, con Valencia en segunda posición, con 25.560 menos.

El paro baja en el sector servicios (-14.287); y agricultura (-1.531); y sube en construcción (+5.568); e industria (+1.684). El grupo "sin empleo anterior" disminuye en 7.725 personas.

Baja el desempleo femenino en 22.096 personas y el masculino sube en 5.805 personas.

Por otra parte, en afiliación intermensual es el segundo peor mes de diciembre de los últimos trece ejercicios, al aumentar en 19.180 afiliados.

Y si ese dato no es peor, se debe a que Andalucía, con 31.238 afiliados más, y Madrid, con 18.077 nuevos afiliados, lideran la creación de empleo. Sin ellos, se destruiría empleo en términos intermensuales.

En cuanto a la afiliación interanual, es el tercer peor dato de un mes de diciembre de los últimos cinco años.

Además, de esos afiliados interanuales creados en el conjunto nacional, 89.436 son nuevos empleos públicos, no creados por la actividad económica productiva del mercado, con lo que cada vez la creación de empleo va dependiendo más del empleo público.

Si ya se notaba en los últimos meses una cierta desaceleración en el mercado laboral, en los meses de agosto y septiembre dicha desaceleración fue ya muy intensa en términos interanuales, pese a la temporada de verano, favorable al mismo, especialmente en agosto, desaceleración que se confirmó en octubre y noviembre y que no supone una mejora real con los presentes datos de diciembre.

Madrid lidera el dato interanual de afiliación , con 107.281 afiliados nuevos, con Valencia en tercer lugar, con 80.612 afiliados más.

, con 107.281 afiliados nuevos, con Valencia en tercer lugar, con 80.612 afiliados más. Además, el último día de mes se perdieron 37.764 afiliados en diciembre.

en diciembre. Desde febrero de 2020 hay 30.244 empresas menos .

. Sigue habiendo 10.579 trabajadores en ERTE .

. Dato final de paro registrado: 2.408.670 parados .

. Dato final de afiliación a la Seguridad Social: 21.844.414.

Por tanto, el dato analizado no es bueno:

Sigue siendo la peor tasa de paro de la UE .

. Sigue siendo, de nuevo, la peor tasa de paro juvenil de la UE .

. La bajada intermensual de paro no deja de ser un efecto de artificio estadístico por los fijos-discontinuos .

por los . Además, es el segundo peor diciembre en términos intermensuales de los últimos catorce ejercicios.

en términos intermensuales de los últimos catorce ejercicios. Los contratos indefinidos caen en el acumulado del año, tanto el total de ellos como fijos-discontinuos.

en el acumulado del año, tanto el total de ellos como fijos-discontinuos. Más del 60% de los contratos indefinidos son a tiempo parcial o fijos-discontinuos, lo que refleja la menor calidad del empleo .

. La Seguridad Social intermensualmente es el segundo peor mes de diciembre de los últimos trece ejercicios.

de los últimos trece ejercicios. El empleo público cada vez más impulsa el aumento de afiliación, en detrimento de la economía productiva, empleo que no es fruto de un crecimiento sostenible , sino sostenido.

cada vez más impulsa el aumento de afiliación, en detrimento de la economía productiva, empleo que no es fruto de un , sino sostenido. La bajada de paro intermensual e interanual y el empleo intermensual e interanual es liderado por regiones gobernadas por el PP.

La economía española necesita una flexibilización del mercado de trabajo, no poner trabas que dificulten la contratación, como la pretendida reducción de jornada, que sólo puede provocar el cierre de empresas por no soportar el aumento de costes. El Gobierno haría bien en flexibilizar el mercado laboral para que se incrementase el empleo de verdad, que no fuese un mero reparto, que es lo que sucede en la actualidad, que muestra que, lejos de ser un buen dato para el mercado laboral, es otro muy mal registro un mes más, por mucho que el espejismo del artificio estadístico normativo tape la debilidad y precariedad del mercado laboral.