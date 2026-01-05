El Dacia Sandero, el coche más vendido en España en 2025: la lista del 'top 10'
Los datos publicados por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam) posicionan a Toyota como la marca más popular en España.
Aumento respecto a 2024
El Dacia Sandero ha logrado posicionarse, sin sorpresas, como el coche más vendido en el conjunto del año 2025, con 38.548 unidades matriculadas al cierre del ejercicio, un 16,8% más que en 2024. En cuanto a lo que respecta a la marca, Dacia se posiciona como la sexta con 65.788 unidades vendidas.
En segunda posición
El modelo de Renault Clio alcanzó un total de 27.104 unidades matriculadas tras los doce meses del año, un 37,5% más que en el conjunto del año anterior. En el conjunto de la marca, Renault se encuentra segunda en la lista con más unidades vendidas con 83.308, un 29,7% más que un año atrás.
Cerrando el top 3
La marca de automóviles MG, propiedad del gigante chino SAIC Motor, se ha relanzado con gran éxito en Europa y España, ofreciendo vehículos eléctricos, híbridos y de gasolina. Su modelo ZS anotó 23.731 unidades de su modelo ZS, un 16,4% más que en 2024. Sin embargo, la marca queda fuera del top10 de unidades más vendidas.
Un 5% más que en 2024
En cuarta posición se encuentra Seat Ibiza con 23.201 unidades, un 5,4% más que en 2024. Por su parte, la marca se queda en quinto puesto con 66.142 ventas.
Ligero incremento
Hyundai Tucson completa el top 5 de modelos más vendidos con 21.974 unidades, un 1,7% más que en 2024. En lo que respecta a la marca, en total se han vendido 68.568 unidades durante el año 2025, lo que la posiciona en el cuarto lugar de la lista.
Fuera del top 5
En sexta posición de los modelos con más ventas durante 2025 se encuentra Toyota Corolla con 20.833 unidades. En términos generales, la marca Toyota, en línea con el notable desempeño mes a mes, ha logrado cerrar el año como la marca más popular en España, con un total de 96.290 ventas en el conjunto de los 12 meses del año, un 0,7% más que en el año anterior.
Poco más de 20.000
Seat Arona ocupa el número siete del ranking de modelos más vendidos en 2025 con 20.294 unidades. Como se ha mencionado anteriormente, la marca cierra el top 5 con 66.142 ventas.
Llegando al final
Peugeot 2008 se encuentra como el octavo modelo con 20.272 unidades vendidas en 2025. En lo que respecta a la marca, Peugeot ocupa también la octava posición en cuanto a las más vendidas con 57.142 unidades.
Siguendo de cerca a otro modelo de la marca
El Peugeot 208 se encuentra tan solo 229 unidades por debajo del modelo 2008, 20.043 registros. Como se menciona anteriormente, la marca ocupa la octava posición en cuanto a las más vendidas con 57.142 unidades.
Cerrando el top 10
Nissan Qashqai, con 19.556 anotaciones, se encuentra en la última posición de la lista. La marca no se encuentra en ninguna de las 10 más vendidas durante el año pasado.