Mientras el Gobierno insiste en garantizar por ley el "derecho a la desconexión" de los trabajadores en horarios fuera de su jornada, en libranzas o en festivos, no cunde el ejemplo entre sus diferentes departamentos.

Así lo ha vuelto a poner de manifiesto el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos. Y es que las Administraciones públicas siguen enviando notificaciones electrónicas "fuera del horario laboral, en fines de semana, festivos y fechas especialmente sensibles para la conciliación personal y familiar", denuncian.

Estos profesionales han facilitado las pruebas de esta incoherencia gubernamental. Enviar las comunicaciones en estos plazos tan inoportunos puede tener "consecuencias jurídicas para ciudadanos, empresas y profesionales", explican.

Tal y como puede verse a continuación, numerosos de sus clientes han recibido todo tipo de notificaciones provenientes de distintos organismos como la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social o entidades públicas empresariales. A medianoche, de madrugada, en Nochebuena, Navidad, Año Nuevo o festivos... para el Estado, cualquier momento es bueno para comunicarse con el ciudadano.

"Una práctica sistemática"

Los gestores aseguran que esta oleada de notificaciones a deshoras "no se trata de un error puntual ni de una incidencia técnica aislada. Es una práctica sistemática que se repite en el tiempo y que afecta directamente a miles de personas".

"Esto no es un problema tecnológico. Es un problema de voluntad", subraya su presidente, Fernando Santiago. "Los sistemas los diseñan personas y las decisiones las toman personas. Y cuando algo puede cambiarse y no se cambia, hay responsabilidad", añade.

Los gestores administrativos cuentan que han participado en reuniones, mesas de trabajo y conversaciones institucionales para cambiar la situación. Según explican, el diagnóstico sobre que el ciudadano también tiene derecho a desconectar de Hacienda, por ejemplo, ha sido compartido por la propia Administración. "Sin embargo, ese consenso nunca se ha traducido en instrucciones claras ni en cambios operativos reales", declaran.

Cabe recordar que ministerios como el de Trabajo lleva años amenazando con multas a las empresas que contacten con sus trabajadores fuera de su horario. "Tanto en modalidades presenciales como teletrabajo la gente tiene derecho a la desconexión, es decir, a no coger el teléfono al jefe fuera del horario o no contestar correos. Y no pueden sufrir ninguna represalia" por ello, porque "eso daría lugar a una sanción", han llegado a decir. "La conexión permanente causa daños en salud mental y en un estrés permanente", consideró Yolanda Díaz. Sin embargo, en el Gobierno del que forma parte la líder de Sumar no se lo aplican.

"Horas que nadie considera razonables"

"Se nos ha dicho que el sistema es complejo, que se está estudiando, que hay que analizar soluciones. Pero mientras tanto, la gente sigue recibiendo notificaciones a horas que nadie consideraría razonables", insiste el presidente de los gestores administrativos.

Para el Consejo General, seguir hablando de "la Administración" como un ente abstracto contribuye a diluir responsabilidades. La clave, insisten, está en "recordar que detrás de cada plataforma, de cada procedimiento y de cada notificación hay decisiones humanas".

"Las administraciones no notifican solas. Detrás hay responsables concretos que pueden decidir poner a las personas en el centro… o no hacerlo. Y, por desgracia, en este año no han querido hacerlo", denuncia Santiago.

Los gestores administrativos aseguran que no están pidiendo "privilegios ni excepciones, sino algo tan básico como coherente con los principios de buena administración, seguridad jurídica y respeto a la vida personal".

"No venimos a pedir comprensión. Venimos a exigir coherencia. Basta ya de discursos bienintencionados si no van acompañados de hechos", concluye Fernando Santiago.