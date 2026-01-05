Suiza bloquea los activos de Maduro con efecto inmediato

El Gobierno de Suiza, a través del Consejo Federal, ha anunciado este lunes la congelación inmediata de todos los activos que Nicolás Maduro posee en Suiza. Este anuncio llega en medio de la captura del dictador venezolano a manos del Gobierno de Estados Unidos de Donald Trump el pasado sábado.

De acuerdo con este anuncio del Gobierno suizo, "el Consejo Federal desea garantizar que los activos adquiridos ilícitamente no puedan transferirse fuera de Suiza en la situación actual. En virtud de la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Activos Ilícitos en Posesión de Personas Expuestas Políticamente en el Extranjero (FIAA), ha decidido, como medida cautelar, congelar los activos que el Sr. Maduro y otras personas asociadas con él posean en Suiza. La congelación de activos no afecta a ningún miembro del actual gobierno venezolano."

La congelación afecta a los activos de Maduro y su familia

Así pues, vemos que esta congelación de activos afecta de forma exclusiva a Nicolás Maduro y a "otras personas asociadas con él", no afectando en principio a otros miembros del actual régimen chavista, en el caso hipotético de que dispongan de cuentas en el país helvético. Por el momento se desconoce cuánto dinero tiene Nicolás Maduro en Suiza, así como el valor de sus activos.

El comunicado del Gobierno de Suiza dice lo siguiente a continuación: "Esta congelación de activos, emitida de conformidad con la FIAA, se suma a las sanciones vigentes contra Venezuela en virtud de la Ley de Embargo, vigentes desde 2018, que también incluyen la congelación de activos. Las nuevas congelaciones de activos en virtud de la FIAA se dirigen a personas que no han sido sancionadas previamente en Suiza. Las razones de la caída del poder de Maduro no son determinantes para la congelación de activos en virtud de la FIAA. Tampoco lo es la cuestión de si dicha caída se produjo de forma legal o en violación del derecho internacional."

El pueblo venezolano se podría beneficiar de estos activos

"El factor decisivo es que se ha producido una caída del poder y que ahora es posible que el país de origen inicie procedimientos legales en el futuro con respecto a los activos adquiridos ilícitamente. La congelación de activos facilita cualquier procedimiento futuro de asistencia judicial recíproca. Si este revela que los fondos fueron adquiridos ilícitamente, Suiza se esforzará por utilizarlos en beneficio del pueblo venezolano. La congelación de activos entra en vigor hoy con efecto inmediato y permanecerá válida durante cuatro años hasta nuevo aviso." concluye el comunicado del Consejo Federal suizo.

De esta forma, Suiza confirma que ni Nicolás Maduro ni ningún familiar suyo podrá disponer de los activos que tengan en el país europeo, al mismo tiempo que se advierte de que, en el caso de que estos fondos hayan sido adquiridos de forma ilícita, estos serán utilizados en beneficio del pueblo de Venezuela.

Esta acción deja aún más aislado a Nicolás Maduro y a su entorno más cercano, donde tanto él como su esposa Cilia Flores han sido trasladados este lunes a un tribunal federal del sur de Nueva York, donde tendrán que comparecer acusados de delitos relacionados con el narcotráfico, tal y como ya hemos contado en Libertad Digital.