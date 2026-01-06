¿Cuánto ganará Hacienda con el sorteo de 'El Niño'?

La última gran cita de las festividades navideñas es la del Día de Reyes, que se celebra el 6 de enero, misma jornada en la que tendrá lugar el tradicional sorteo de ‘El Niño’. Como ocurre con el sorteo de Navidad, los españoles afrontan con una mezcla de ilusión y realismo el resultado del mismo. Sin embargo, quien saldrá ganando sea cual sea este resultado es Hacienda, que podría ingresar hasta 21,45 millones de euros si se venden todos los décimos del primer y segundo premio. Así lo confirma el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

Según los técnicos de Hacienda, esta cantidad supone casi dos millones más de los que se ingresaron en el sorteo del pasado año. Al respecto, explican que la recaudación de este año sería una cifra récord impulsada por el incremento de series emitidas. Concretamente, se han puesto a la venta cinco series más que el año anterior.

Por otra parte, desde Gestha recuerdan que, al igual que el año pasado, el sorteo repartirá 770 millones de euros en premios y que sólo tributan los dos primeros premios de 200.000 y 75.000 euros por décimo, que pagarán el 20% de la parte que exceda de los 40.000 euros exentos. Por lo tanto, los afortunados con el tercer premio recibirán los 25.000 euros íntegros.

Así las cosas, destacan que en 2024 se produjo un fuerte repunte de los premios grandes obtenidos por sociedades, fundaciones y asociaciones, que se han multiplicado por más de 43 veces, a diferencia de años anteriores, en los que se registraron caídas. Del mismo modo, se han multiplicado por más de 14 los premios mayores obtenidos por no residentes.

Mínimo exento

Con todo, los técnicos de Hacienda exigen además que se establezca de nuevo el mínimo exento de los premios de Loterías estatal y autonómicas, ONCE y Cruz Roja a los primeros 2.500 euros, que estuvo vigente entre 2013 y el 4 de julio de 2018. Así, defienden que no tiene sentido que, mientras deben tributar una prestación por desempleo o una subvención de 1.000 euros, no debe hacerlo una ganancia del azar de 40.000 euros.