Plus Ultra duplica vuelos a Colombia desde donde enlaza con Caracas tras la caída de Maduro

La compañía Plus Ultra anunció ayer lunes que reforzará su ruta entre Madrid y la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, pasando de tres a seis vuelos por semana como respuesta al incremento de la demanda registrada en el último trimestre de 2021, desde que la aerolínea ofrece a los pasajeros una conexión con Caracas junto a la aerolínea Laser.

Este incremento de vuelos semanales entre Madrid y Cartagena de Indias se produce en medio de la captura y detención de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores el pasado sábado por el Gobierno de Estados Unidos de Donald Trump.

Como ya hemos contado en diversas ocasiones en Libre Mercado, esta compañía aérea está directamente vinculada con el régimen chavista y en el año 2021 fue rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez con 53 millones de euros, algo que despertó sospechas en su día y donde hace unas semanas fueron detenidos tanto el presidente de Plus Ultra como el CEO de la compañía, algo que ya explicamos aquí.

Por su parte, la compañía ha declarado que esta ampliación de frecuencias se produce tras el "notable aumento de pasajeros con destino final en Centroamérica y el Caribe que utilizan Cartagena de Indias como punto de conexión". Debido a la situación que vive Venezuela en estos momentos, Plus Ultra también ha expresado que mantiene suspendidas sus rutas directas con el país latinoamericano hasta el 31 de enero, siguiendo así las recomendaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

Con el mencionado incremento de viajes semanales, pasando de tres a seis vuelos semanales, la compañía española aumenta así la conectividad entre España y Colombia, país con el que mantiene dos rutas regulares a Bogotá y Cartagena de Indias. Así pues, a las seis frecuencias semanales a Cartagena de Indias por parte de la compañía española con base en el aeropuerto madrileño Adolfo Suárez-Barajas, hay que sumar otras tres que realiza su flota de aviones Airbus A330 a Bogotá hasta alcanzar nueve frecuencias a la semana.

Para Plus Ultra, el refuerzo de esta ruta responde a las necesidades de sus pasajeros y de seguir ofreciendo soluciones de conectividad "eficientes" entre España y América Latina. "Cartagena se ha consolidado como un punto estratégico que permite mantener el flujo de viajeros en un contexto operativo complejo", ha indicado Plus Ultra.