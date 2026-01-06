Un exdirectivo de Chevron busca 2.000 millones para invertir en Venezuela

Tras la detención del dictador venezolano Nicolás Maduro y la tutela de EE UU en la esperada descomposición del régimen chavista, se abre la posibilidad de que surjan importantes oportunidades de inversión, sobre todo tratándose del país que cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo. De hecho, en su comparecencia del pasado 3 de enero, el presidente de EEUU, Donald Trump, ya adelantó que serían las empresas estadounidenses las encargadas de reestructurar la industria petrolera del país. En este contexto, un antiguo ejecutivo de la empresa petrolera estadounidense Chevron estaría buscando fondos para invertir en nuevos proyectos petroleros en Venezuela.

Financiación para proyectos petroleros

Según publica Financial Times, Ali Moshiri, ex director de operaciones latinoamericanas de Chevron, está buscando recaudar 2.000 millones de dólares para invertirlos en proyectos petroleros en Venezuela. De acuerdo con este medio, el propio directivo así lo confirma, subrayando que su fondo Amos Global Energy Management ha identificado múltiples activos en el país. En declaraciones a Financial Times, Moshiri confirma que su fondo ya está en contacto con inversores institucionales "sobre una colocación privada para impulsar la inversión".

Lo cierto es que la caída del régimen chavista supondría el surgimiento de grandes oportunidades de inversión en el país. Por ello, según recoge este medio, el ex directivo de Chevron afirma que "hemos estado anticipando este avance por un tiempo y nuestro memorando de colocación privada de 2.000 millones de dólares está listo para entrar en vigencia con varios objetivos de inversión identificados". Del mismo modo, subraya que "el interés en Venezuela ha pasado de cero al 99%".

En este sentido, desde Financial Times destacan que la nueva situación en el país "ha aumentado la posibilidad de una avalancha corporativa en un país que ostenta las mayores reservas de petróleo del mundo". De hecho, desde este medio recuerdan la última gran apertura de las reservas de un país tuvo lugar en 2009 en Irak, "donde las subastas de yacimientos petrolíferos atrajeron ofertas multimillonarias". Por ello, sostienen que la caída del chavismo "marca una posible nueva era para las empresas".

No obstante, desde este mismo medio informan también de que las principales petroleras norteamericanas se muestran "con cautela" en relación a la petición de Donald Trump de invertir en nuevos proyectos en el país hispanoamericano dadas "las preocupaciones sobre la inestabilidad política, un historial de activos expropiados en Venezuela y las enormes sumas necesarias para aumentar la producción". Así, explican que los directores ejecutivos de ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips aseguran haber sido sorprendidos por la detención de Maduro.

En cualquier caso, Financial Times asegura que Amos "pretende adquirir entre 20.000 y 50.000 barriles diarios de producción de petróleo y 500.000 barriles de reservas de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA)", añadiendo que "prevé una salida en un plazo de cinco a siete años y una rentabilidad de la inversión de dos veces y media". Además, señalan que existen otros inversores privados que ya han mostrado su interés en las oportunidades existentes en Venezuela. "Si bien no tenemos planes inmediatos con respecto a Venezuela, creemos que el país tiene un potencial de recursos significativo", aseguraba un magnate estadounidense del esquisto en declaraciones a Financial Times.