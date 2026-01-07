El Gobierno interviene el mercado del crédito y pone límites a los intereses al consumo

El Consejo de Ministros ha aprobado este miércoles el anteproyecto de Ley que regula los créditos al consumo. Así, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, propone crear dos regímenes de costes para los préstamos al consumo. De este modo, se establece un régimen general de limitación de costes y un segundo régimen de limitación de tipos como parte de una regulación integral de los créditos de alto coste. Además, se pretenden eliminar los microcréditos con plazos de reembolso inferiores a tres meses.

Topes a los intereses

Concretamente, el primero de los regímenes propuestos por el Gobierno, que sería un régimen general de limitación de costes, garantizaría que la TAE no supere un determinado nivel de tipo de interés máximo. De esta forma, el límite general se fijará a partir del tipo de interés medio del crédito al consumo, al que se le añadiría un margen que se establece por tramos de importe del crédito.

En consecuencia, los segmentos y márgenes previstos en el anteproyecto y el tipo de interés resultante son de 15 puntos porcentuales para importes iguales o inferiores a 1.500 euros; de 10 puntos porcentuales para importes superiores a 1.500 e inferiores a 6.000 euros; de 8 puntos porcentuales, para importes superiores a 6.000 euros y plazo de vencimiento inferior a 8 años; y de seis puntos porcentuales para importes superiores a 6.000 euros y un plazo de vencimiento superior a 8 años.

Con todo, los límites se actualizarán y publicarán trimestralmente por el Banco de España y de forma anticipada al trimestre de aplicación. Además, hasta la entrada en vigor de la nueva normativa, el Gobierno propone establecer un límite máximo transitorio del 22%, que será aplicable también a la liquidación de las operaciones de las tarjetas 'revolving'.

Por otra parte, el segundo régimen se aplicará a los 'microcréditos', créditos de bajo importe, plazo de reembolso reducido y tipos elevados. En este caso, se ha limitado a un tipo de interés mensual del 4% y una comisión máxima del 5% sujeta a un máximo de 30 euros. Además, el coste máximo de estos créditos no podrá ser superior al de un crédito a doce meses por el mismo importe bajo el régimen general. De hecho, el Gobierno propone establecer un periodo mínimo de reembolso de estos créditos de alto coste de al menos tres cuotas mensuales.

Asimismo, a todo ello se le suma la imposición de mayores obligaciones para los prestamistas de estos productos. Así, las entidades autorizadas para conceder estos microcréditos estarán obligadas a proporcionar una información "específica y reforzada" con una antelación mínima de 24 horas con la que el cliente pueda tomar una decisión que se considera plenamente informada. Del mismo modo, el Ejecutivo propone también mayores requisitos para la publicidad de estos créditos. Concretamente, el Gobierno pretende evitar que las entidades destaquen la facilidad y la rapidez de acceso a estos productos.

Otras exigencias

Así las cosas, la normativa también establece que sólo las entidades financieras registradas y supervisadas por el Banco de España podrán conceder estos préstamos al consumo. Así, se crean dos nuevas figuras. Por un lado, los Establecimientos Financieros de Crédito de Ámbito Limitado (Efcal), que contarán con un régimen simplificado que permita promover la competencia y la innovación en este mercado. Por otra parte, los prestamistas de alto coste autorizados, que tendrán su actividad limitada a créditos de alto coste con el fin de profesionalizar este segmento de crédito.