Alfonso Cabeza: "Después de la pandemia este país ha decidido no ahorrar"

El Gobierno intervendrá en el mercado de crédito e impondrá límites a los intereses al consumo. De este modo, la norma de Carlos Cuerpo limita al 4% mensual el recargo de los créditos exprés. Además, establece nuevas exigencias a las entidades financieras, sobre todo relacionadas con las posibilidades de publicitar sus productos. Sin embargo, lo cierto es que la solución a los problemas financieros no pasa por intervenir este sector.

En nuestro país, según el Banco de España, el crédito al consumo representa aproximadamente el 15-18% de la deuda total de las familias. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de la deuda de los hogares españoles, entre el 75 y el 80% de esta deuda es la hipoteca. No obstante, en este sentido la parte más complicada es la de las tendencias.

La deuda hipotecaria pasa de estabilizarse y reducirse y la de los préstamos al consumo está incrementándose. Tanto es así que en 2023 menos del 10% de los préstamos personales iban a financiar las vacaciones. En 2024 fue el 12,2% y ese porcentaje se ha elevado al 16,3% según el último Barómetro de Préstamos al Consumo elaborado por la Asociación de Usuarios Financieros, Asufin.

Además, el año pasado uno de cada cinco españoles recurrió a algún tipo de financiación para costearse sus vacaciones. Se trata de préstamos que por su propia naturaleza cobran intereses muy altos. En algunos casos hasta un 50%, pero pensemos que quien presta 300 euros a 3 o 6 meses, para encontrar una rentabilidad aceptable tiene que elevar de una manera importante el interés que cobra por él.Así, el gran problema de este tipo de préstamos no es que exista, sino que algunas personas abusen de ellos y, como sucede, acumulen deudas que pueden representar el salario anual de esa persona acumuladas en pequeños préstamos personales.

Así las cosas, en el programa de actualidad económica de esRadio Con Ánimo de Lucro hemos querido profundizar en las consecuencias de esta injerencia del Gobierno en el mercado de crédito. Así, hemos contado con la redactora jefe de Libre Mercado, Beatriz García, que ha denunciado el afán intervencionista del Ejecutivo de Sánchez. Además, Alfonso Cabeza, abogado experto en gestión de recuperación de activos y carteras NPL, ha explicado cómo afectará esta decisión a las empresas del sector. Del mismo modo, ha explicado que "después de la pandemia este país ha decidido no ahorrar".