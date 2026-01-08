EEUU rediseña su pirámide nutricional: más carne y menos harinas

Ayer miércoles el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, de la mano de su secretario Robert F. Kennedy Jr., anunció un programa que recibe el nombre de "Guías Alimentarias para los Estadounidenses 2025-2030", un cambio que "marca el reajuste más significativo de la política nutricional en décadas y que vuelve a poner los alimentos reales en el centro de la salud", según el comunicado emitido por el Departamento de Salud de EE. UU.

En palabras del secretario Robert F. Kennedy Jr.: "Estas directrices nos devuelven a lo básico: los hogares estadounidenses deben priorizar los alimentos integrales y ricos en nutrientes (proteínas, lácteos, verduras, frutas, grasas saludables y cereales integrales) y reducir drásticamente los alimentos altamente procesados. Así es como logramos que Estados Unidos vuelva a ser sano."

En el siguiente tuit publicado por la cuenta oficial del Departamento de Salud de los Estados Unidos podemos ver la nueva pirámide alimenticia:

De esta forma, la nueva pirámide alimenticia promovida por el secretario Kennedy para Estados Unidos sigue las siguientes pautas:

Priorizar las proteínas : Esto incluye una variedad de fuentes animales, como huevos, aves, mariscos y carne roja, además de alimentos proteicos de origen vegetal, como frijoles, guisantes, lentejas, legumbres, frutos secos, semillas y soja.

Evitar los alimentos altamente procesados: En palabras del Departamento de Salud: "Las guías recomiendan evitar los alimentos altamente procesados, envasados, preparados, listos para consumir u otros alimentos salados o dulces y evitar las bebidas azucaradas, como los refrescos, las bebidas de frutas y las bebidas energéticas".

Evitar los azúcares añadidos: Las nuevas directrices afirman que no se recomienda ninguna cantidad de azúcares añadidos o edulcorantes no nutritivos, ni se consideran parte de una dieta saludable o nutritiva".

Acabar con la guerra contra las grasas saludables: Las recomendaciones aconsejan obtener la mayor parte de las grasas de alimentos integrales, como carnes, aves, huevos, mariscos ricos en omega 3, frutos secos, semillas, lácteos enteros, aceitunas y aguacates. A la hora de cocinar con grasas o añadirlas a las comidas, las directrices recomiendan utilizar las opciones naturales más nutritivas con ácidos grasos esenciales, como el aceite de oliva.

Promover los cereales integrales y evitar los carbohidratos refinados: La nueva guía adopta una postura firme a favor de dar prioridad a los cereales integrales ricos en fibra y reducir significativamente el consumo de carbohidratos refinados y altamente procesados, como el pan blanco, los desayunos preparados o envasados, las tortillas de harina y las galletas saladas". Desde el Departamento de Salud de los Estados Unidos también se recomienda "limitar el consumo de alcohol para una mejor salud general".

Esta nueva pirámide nutricional de Estados Unidos contrasta con la que el Gobierno de España, a través de los distintos ministerios, promociona desde hace años, que prioriza alimentos como el pan, los cereales, el arroz o la pasta antes que otros, como el pescado o la carne.

Por su parte, la secretaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, quien acompañó a Kennedy en este anuncio, ha expresado que "Gracias al audaz liderazgo del presidente Trump, esta edición de las Guías Alimentarias para los Estadounidenses redefinirá la política nutricional federal, priorizando a nuestras familias y niños a medida que avanzamos hacia una nación más saludable. Por fin estamos reajustando nuestro sistema alimentario para apoyar a los agricultores, ganaderos y empresas estadounidenses que cultivan y producen alimentos de verdad. Los agricultores y ganaderos están a la vanguardia de la solución, y eso significa más proteínas, lácteos, verduras, frutas, grasas saludables y cereales integrales en las mesas estadounidenses".

La reacción de algunos influencers en materia de nutrición en España no se ha hecho esperar y el conocido nutricionista Carlos Rios, con más de 1,6 millones de seguidores en Instagram, ha mostrado su entusiasmo con esta nueva guía alimentaria por parte del Gobierno de EEUU:

Por último, en el citado comunicado de prensa, el Departamento de Salud de los Estados Unidos expresa que "El país se enfrenta a una emergencia sanitaria nacional. Casi el 90% del gasto sanitario se destina al tratamiento de enfermedades crónicas, gran parte de las cuales están relacionadas con la dieta y el estilo de vida. Más del 70% de los adultos estadounidenses tienen sobrepeso u obesidad, y casi 1 de cada 3 adolescentes tiene prediabetes. Las enfermedades crónicas relacionadas con la dieta ahora descalifican a muchos jóvenes del servicio militar, lo que amenaza la preparación nacional y limita las oportunidades".