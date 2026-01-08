El "cohete" económico de Sánchez: España duplica el paro de la UE y tiene ya uno de cada 4 parados europeos

Ya tenemos los datos finales de paro de España en 2025. Y más que los propios del "cohete" económico al que alude Pedro Sánchez cuando se refiere a la economía española, parecen los propios de un país que se desprende día a día de las locomotoras europeas y mundiales.

Un país que mantiene una tasa de paro que casi duplica la media de la UE. Y un país que acumula ya uno de cada cuatro parados europeos.

Los últimos datos de afiliación muestran una España con 21.844.414 cotizantes. Los datos de paro registrado hablan de 2.408.670 desempleados, pero, claro está, sin contar todos los colectivos que el Gobierno saca de las estadísticas oficiales: faltarían por sumar, al menos, los fijos discontinuos, más de 800.000, que permanecen inactivos, sin trabajar realmente.

El peor dato

El anuario de estadísticas laborales del Ministerio de Trabajo, por primera vez, reconoce que la media de trabajadores fijos discontinuos inactivos en 2024 fue de 687.884 personas. Aunque el sindicato USO en 2024 estimó ese colectivo en 812.000. Pero, sea como sea, lo cierto es que la afiliación de diciembre -19.180 personas- y la bajada de paro —desciende en 16.291 personas (el peor dato de los últimos doce años a excepción de la pandemia)— no permiten grandes alegrías y hablan de un mercado laboral con más trucos y debilidades que motivos para el optimismo.

De hecho, para Sánchez, la economía marcha como un "cohete" pero somos el país con mayor desempleo general de Europa (último dato armonizado, de julio 2025):

Mayor tasa de paro de Europa: 10,5% (media de Europa: 6%)

Mayor tasa de paro juvenil: 25,3% (Europa: 15,2%)

Mayor tasa de paro femenino: 12,1% (Europa: 6,3%).

Y eso nos sitúa como el país con el peor dato de desempleo, no sólo de la UE, sino también de todos los países OCDE. Y todo ello sin contar con los verdaderos datos de paro. Y es que hay que tener en cuenta que el total de personas que no están ocupadas (desempleadas a efectos estadísticos o paradas en la práctica) al finalizar diciembre alcanzó una cifra muy superior a la oficial.

El sindicato USO lo explica aclarando que los parados reales se distribuyen de la siguiente manera:

Parados registrados oficiales: 2.408.670

Con disposición limitada: 366.937

Otros no ocupados: 186.371

"Si sumásemos a este dato los afectados por ERTES que durante el mes de diciembre alcanzaron los 11.125 y los fijos discontinuos inactivos, que se situaron al finalizar noviembre en más de 840.000, el total de personas registradas en el SEPE y que no están ocupadas estaría por encima de los 3,8 millones de parados reales", cuantifica USO.

"Tenemos un mercado laboral muy afectado por la estacionalidad y, por lo tanto, por la temporalidad de la relación contractual que, aunque se denomine indefinida, sigue estando basada en contratos de temporada: Navidad, Semana Santa, verano. ¿Qué tipo de ocupación tienen las 1.339.826 personas inscritas como demandantes de empleo ocupadas que están registradas en el SEPE buscando un empleo en diciembre?", se pregunta el sindicato.

Sea como sea, España es ya el país que acoge a uno de cada cuatro parados de la UE.