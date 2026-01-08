El saqueo fiscal de Sánchez roza ya los 180.000 millones extra: dos IRPF anuales enteros adicionales

El conjunto de los españoles pagó en 2018 un total de 82.859 millones de euros en concepto de todo el IRPF de todo el año. Desde que llegó Pedro Sánchez al Gobierno, la recaudación fiscal a esos mismos contribuyentes en concepto de impuestos y cotizaciones sociales se ha disparado en casi 180.000 millones de euros. Y eso significa que el saqueo fiscal a los españoles ha crecido en un importe equivalente a más de dos IRPF anuales enteros de todos los contribuyentes. Una auténtica barbaridad.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha recaudado, en comparación con el año 2018 y sólo hasta 2024, 140.000 millones más en impuestos y cotizaciones. Es decir, que ha disparado hasta 2024 el saqueo fiscal un 43%. El Gobierno, además, ha subido más de cien veces los impuestos. Y sólo en los once primeros meses del año 2025 -datos oficiales de la Agencia Tributaria (AEAT)-, en comparación con el mismo periodo del año 2024, ha recaudado, de nuevo entre impuestos y cotizaciones, más de 38.000 millones adicionales, que sumados a los 140.000 millones citados y a la espera de la subida de diciembre marcan una escalada en el atraco fiscal de unos 180.000 millones de euros.

De hecho, el gráfico que hoy reproduce Libertad Digital refleja el tipo medio del IRPF en su evolución anual. Y no ha dejado de subir.

En detalle, los once meses de 2025 ya contabilizados por la AEAT, reflejan una subida de impuestos de 27.362 millones de euros y de cotizaciones de otros 10.967 millones. En conjunto, 38.329 millones de escalada fiscal sobre los hombros de los españoles.

Las arcas del Estado, de hecho, han ingresado en total, como ya ha publicado Libertad Digital, hasta noviembre la friolera de 301.355 millones de euros, lo que supone un 10% más de lo recaudado en el mismo periodo del año anterior y un nuevo hito para el departamento de María Jesús Montero a costa del contribuyente. Nunca antes el Gobierno había superado los 300.000 millones de euros de recaudación, y eso que todavía queda un mes de 2025 por contabilizar.

Gráfico sobre la subida impositiva del Gobierno

En el caso del IRPF, los ingresos por el impuesto estrella de Hacienda crecieron en 2025 un 10,1% hasta alcanzar los 133.282 millones de euros, lo que supone casi la mitad del total de la recaudación. Y esto es un dato muy a tener en cuenta considerando que Sánchez aseguró que nunca subiría los impuestos de los trabajadores españoles.

Hay otro impuesto del que se beneficia exponencialmente Hacienda con el aumento de precios: el IVA. En los 11 primeros meses de 2025, este tributo indirecto recaudó un 9,3% más hasta alcanzar los 94.416 millones de euros.

En el caso de Sociedades, los ingresos por este impuesto crecieron un 5,9% hasta situarse en los 35.942 millones. Por su parte, los Impuestos Especiales crecieron en conjunto un 5,3% hasta los 19.244 millones.