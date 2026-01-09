El drama laboral de España: 31.100 parados de más de 40 años siguen buscando su primer empleo

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha instalado en el perpetuo triunfalismo económico. Además de la supuesta buena marcha de la economía española por el crecimiento del PIB, desde el Ejecutivo insisten en defender que el mercado de trabajo y la creación de empleo demuestran que la gestión económica del Gobierno está siendo positiva. Sin embargo, la temporalidad y la precarización de los puestos de trabajo evidencian un deterioro de fondo que no se quiere admitir.

Asimismo, la situación del mercado de trabajo español demuestra cuál es realmente el estado de nuestra economía. Pero, además, resulta especialmente significativo que haya más de 31.000 personas de más de 40 años que siguen en búsqueda de su primer empleo.

Primer empleo a los 40 años

De acuerdo con los datos ofrecidos por el INE en la EPA correspondiente al tercer trimestre de 2025, el número de ocupados aumentó en 118.400 personas respecto al trimestre anterior y se situó en 22.387.100. Además, desde el INE destacan que el empleo creció en 564.100 personas en el último año y subrayan cómo el número de activos creció en 178.500, alcanzando los 25.000.300.

No obstante, la tasa de paro sigue siendo extraordinariamente alta. Según el INE, en este período se ha situado en el 10,45%, habiéndose incrementado ligeramente con respecto al trimestre anterior. De hecho, el paro subió en este mismo período en 60.100 personas, hasta los 2,6 millones de parados. No obstante, resulta especialmente curioso el número de personas que, con más de 40 años de edad, siguen paradas buscando su primer empleo.

Como podemos comprobar, en el tercer trimestre del año había 8.000 personas de entre 40 y 44 años que estaban paradas y buscaban su primer empleo. Del mismo modo, otros 8.000 parados de entre 45 y 49 años trataban de conseguir su primer trabajo. Además, 8.000 personas de entre 50 y 59 años, 3.500 de entre 55 y 59 años y 3.600 de entre 60 y 64 años. Por tanto, un total de 31.100 personas de más de 40 años siguen paradas buscando su primer empleo.

INE

En este sentido, cabe destacar que en este período en España había un total de 314.900 personas en paro en busca de su primer empleo. Por lo tanto, de acuerdo con los datos anteriormente señalados, el 9,8% de estos parados tenían 40 años o más en el momento de la búsqueda de un primer empleo.

Más intervencionismo

En cualquier caso, desde el Gobierno de Pedro Sánchez siguen apostando por el intervencionismo en materia económica, incluido el ámbito laboral. Precisamente, como hemos informado en Libre Mercado, en su reunión con los sindicatos y la patronal celebrada este miércoles, el Ejecutivo ha propuesto incrementar el SMI un 3,1% en 2026, hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas. Sin embargo, no podemos olvidar que desde 2018 el SMI ha aumentado un 61%, hasta los 1.184 euros en 14 pagas.

La Moncloa

Del mismo modo, cabe recordar que en los últimos meses la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha propuesto diferentes medidas que, en el fondo, a quien más perjudica es a los trabajadores más vulnerables. Entre estas iniciativas cabe destacar el empeño de Díaz por implementar un nuevo registro horario más estricto, así como mayores exigencias para las empresas que contraten becarios.