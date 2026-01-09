La prima de riesgo de Argentina se hunde a mínimos de 2018

La gestión económica del Gobierno de Javier Milei sigue dando sus frutos. Gracias a la implementación de un programa basado en las ideas del liberalismo económico, el respeto a la propiedad privada, la reducción del tamaño del Estado, el impulso de la iniciativa privada y la estabilidad monetaria, se están sentando las bases para una verdadera recuperación de la economía de Argentina.

Milei hunde la prima de riesgo

Javier Milei ha demostrado al frente del Ejecutivo argentino la importancia de la disciplina presupuestaria y el saneamiento de las cuentas públicas. Uno de los indicadores que avala la política económica de Milei es el relativo a la prima de riesgo –denominada en Argentina riesgo país–. Este indicador, medido por la diferencia existente entre el rendimiento de los bonos argentinos a diez años respecto a los de EEUU, refleja la percepción de riesgo de los inversores en la economía del país. Por tanto, sirve para evaluar la estabilidad económica y política de Argentina.

Concretamente, el pasado miércoles conocíamos que, tras el anuncio de un préstamo con bancos internacionales, la prima de riesgo había caído hasta los 554 puntos, registrando de esta forma el nivel más bajo desde el año 2018. Así lo destacaba el portal especializado Finanzas Argy.

En este sentido, cabe señalar que la caída de la prima de riesgo de Argentina comenzó prácticamente desde que Milei llegó a la Casa Rosada, como síntoma de la confianza de los inversores en el nuevo Ejecutivo. De acuerdo con los datos ofrecidos por el Instituto Juan de Mariana, en su primer año de mandato Milei logró registrar la mayor reducción de la primera de riesgo de toda Hispanoamérica ese mismo año.

Asimismo, el IJM subrayaba que, debido al carácter de las propuestas económicas de Milei y la motivación reformista de su Gobierno, cabía en ese momento confiar en que la prima de riesgo siguiera cayendo en los meses posteriores. "Parece lógico esperar que el riesgo país se siga reduciendo hasta cotas mucho menores, siempre y cuando el gobierno argentino mantenga en pie su transformadora agenda de estabilización y liberalización", destacaban al respecto, algo que ahora se confirma.

Ajuste fiscal y estabilidad monetaria

Si la confianza de los inversores en la economía argentina ha mejorado tras la llegada de Milei al Gobierno, hundiendo la prima de riesgo, principalmente es porque el economista liberal ha sido capaz de ajustar las cuentas públicas, lo que le ha permitido también frenar la impresión descontrolada de moneda. Al respecto, en Libre Mercado hemos informado de que la reducción de la deuda pública ha sido de más del 50% desde finales de 2023.

Asimismo, el Banco Central argentino acaba de anunciar que inicia una nueva fase de acumulación de reservas que será respaldada por el crecimiento económico del país y la "re-monetización" de su economía. "Los esfuerzos de la autoridad monetaria priorizarán el objetivo de alcanzar la convergencia de la inflación doméstica al nivel de inflación internacional", asegura el BCRA en un comunicado, subrayando que "la programación monetaria definirá una trayectoria consistente para los agregados monetarios que permita compatibilizar el proceso de desinflación con la acumulación de reservas internacionales".

Por otra parte, el ajuste fiscal y la estabilización monetaria han dado lugar también al control de la inflación. De acuerdo con los datos del INDEC, en noviembre de 2025 la inflación mensual se situaba en el 2,5%, una cifra que sigue siendo alta –sobre todo en comparación con las economías más desarrolladas–, pero que es mucho más baja de la que se registraba antes de la toma de posesión de Milei en diciembre de 2023.

Asimismo, como vemos, el control de los precios queda patente si tomamos en consideración su variación anual. De este modo, en noviembre de 2025, tras un año completo reduciéndose continuamente mes tras mes, la inflación anual fue del 31,4%. De nuevo, es cierto que esta cifra sigue siendo extraordinariamente elevada, pero si tenemos en cuenta que un año antes los precios crecían al 117,8% anual podemos comprobar que el control de los precios está siendo efectivo.