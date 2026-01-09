Las empresas tendrán que pagar casi 1.900 euros por trabajador para cumplir con el SMI de Yolanda Díaz

Yolanda Díaz plantea incrementar el SMI un 3,1%. De este modo, el salario mínimo se situaría en los 1.221 euros por mes en 14 pagas. Sin embargo, los empresarios alertan del impacto que supone esta subida salarial.

Costes laborales

En Libre Mercado hemos detallado que, según los cálculos de CEOE, cada punto de incremento salarial implica un coste de 575 millones de euros para las empresas. Por ello, en un primer momento la patronal proponía subir el SMI un 1,5% este año, asumiendo un coste bruto de 862 millones de euros anuales para las empresas. No obstante, la propuesta de Trabajo pasaría por un incremento del 3,1% para 2026.

En este contexto, cabe destacar que, de acuerdo con la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del tercer trimestre 2025, el coste laboral aumentó un 3% en este período en relación con el mismo periodo de 2024, hasta los 3.111,76 euros por trabajador y mes. Por su parte, el coste salarial subió un 2,8% hasta 2.268 euros. Del mismo modo, los otros costes subieron un 3,5%, entre los que las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social crecieron un 3,6%.

ATA

En este sentido, debemos recordar que desde 2018 el SMI ha aumentado un 61%. Sin embargo, un aumento del 3,1% en 2026 supondría que, desde que Sánchez llegó a La Moncloa, el SMI habría crecido casi un 66%. Así lo detallan desde la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA), cuyos cálculos demuestran que un incremento de estas características llevaría el coste laboral total que las empresas asumen por quienes cobran el salario mínimo casi hasta los 1.900 euros

Los cálculos de ATA demuestran que, tomando como punto de partida el actual SMI, que es de unos 1.184 euros al mes, un incremento del 3,1% implicaría un aumento de casi 37 euros mensuales en el salario mínimo. Por su parte, el total de costes laborales que supondría un salario mínimo alcanzaría los 1.893 euros mensuales, con un crecimiento de más del 67% desde 2018.