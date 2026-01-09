Respiro para los conductores: la gasolina y el diésel caen a precios de hace años

Los conductores en España se han acostumbrado en los últimos años a recibir más noticias negativas que positivas, siendo una de las más recientes la obligatoriedad del uso de la baliza V16 en sustitución de los triángulos de seguridad, un hecho único en Europa. Sin embargo, en esta ocasión tenemos que resaltar una buena noticia para los conductores y especialmente para aquellos que poseen vehículos de gasolina, ya que los precios de este combustible han caído a niveles que no veíamos desde hace años. En este artículo te contamos todos los detalles.

Como decimos, tanto el precio de la gasolina como del diésel llevan cinco semanas en caída, haciendo así que los precios de estos combustibles hayan retrocedido a precios que no veíamos en años. En el siguiente gráfico, elaborado por EP Data en base al Boletín Petrolero de la Unión Europea, podemos ver la evolución en los precios de la gasolina y del diésel.

Tal y como se puede observar en dicho gráfico, el precio del diésel ha caído a niveles de junio del año pasado, ubicándose en un precio de 1,39 euros el litro. Si bien en 2025 el precio del gasóleo llegó a estar más bajo, es posible que los precios de este combustible sigan bajando en las próximas semanas.

Por otro lado, si nos fijamos en el precio de la gasolina nos daremos cuenta de que debemos retroceder hasta octubre del año 2021 para encontrar un precio igual de bajo que el actual, que se encuentra en los 1,44 euros por litro de gasolina. Es decir, la gasolina no estaba tan barata en más de cuatro años, un hecho que resulta muy positivo.

Se traslada a los precios de los combustibles

El lector ya habrá intuido que esta caída en el precio de estos combustibles no tiene nada que ver con la gestión del Gobierno, sino con el abaratamiento que se viene produciendo en los precios del barril de Brent en los últimos meses. En este sentido, desde julio hasta enero (lo que llevamos de mes) el precio del barril de Brent ha pasado de rondar los 71,04 dólares (60,84 euros) a rondar los 62,04 dólares (52,99 euros). Aunque de forma lenta, esta caída en el precio del barril de Brent se ha ido trasladando a los precios de combustibles como el diésel y la gasolina.

Este nivel tan bajo en el precio del barril de Brent es algo que no se veía desde el año 2021, cuando los precios de esta materia prima estaban en medio de una escalada que tuvo su culminación en el año 2022, alcanzando un precio de 122,71 dólares (116,14 euros). Fue este aumento tan acelerado del precio del barril de Brent lo que hizo que la gasolina y el diésel llegasen a superar los 2 euros el litro a mediados de 2022.

Sea como sea, que durante semanas bajen los precios del diésel y de la gasolina (hasta su nivel más bajo en años) es una gran noticia para los conductores, que ahora podrán llenar sus depósitos de una forma más asequible que hace tan solo unos meses.