El desastroso balance del socialismo en Venezuela: la pobreza supera el 70%

En Europa y en Estados Unidos existe un debate sobre si las acciones de Estados Unidos y la detención de Maduro se ajustan al derecho internacional; y, por supuesto, esto puede discutirse.

Estados Unidos sostiene que Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela. Eso es cierto: manipuló masivamente las elecciones de julio de 2024. Poco después de los comicios, me reuní con Adriana Flores Márquez, una activista libertaria que participó activamente en la resistencia en Venezuela y trabajó estrechamente junto a María Corina Machado, quien recibió el Premio Nobel de la Paz en 2025. María también huyó —a Argentina, donde me encontré con ella—. Dijo que el candidato de la oposición (la propia Machado no pudo presentarse) había obtenido alrededor del 70 % de los votos.

Estados Unidos sostiene que Maduro es un narcotraficante y que, por ese motivo, fue detenido. Esto también se sabe desde hace años: los socialistas en Venezuela obtienen su dinero principalmente del narcotráfico, mientras que en el país con las mayores reservas de petróleo del mundo ya no funciona prácticamente nada más.

Casi 8 millones de personas han huido de Venezuela

Para muchas personas en Venezuela hoy, lo más importante es esto: el dictador ya no está en el país. Hoy, a las 6:30 de la mañana (hora de Nueva York), un amigo mío, Daniel Di Martino, publicó en X: "LO LOGRASTE. Donald Trump. GRACIAS. GRACIAS. GRACIAS". Poco después añadió: "¡Están pasando grandes cosas en Venezuela!".

Daniel vive en Estados Unidos desde hace varios años; huyó de Venezuela, como muchos otros. Casi ocho millones de personas han huido ya de Venezuela: es decir, una de cada tres. A modo de comparación, desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania, unos seis millones de ucranianos han huido; en relación con el tamaño de la población, eso no es ni siquiera la mitad de los que huyeron de Venezuela. De los que permanecieron en Venezuela, más del 70 % vive en la pobreza.

Este es el balance de 25 años de socialismo en Venezuela. En 1970 todavía era el país más rico de América Latina y uno de los 20 más ricos del mundo. El PIB per cápita era incluso superior al de España, Grecia o Israel, y solo un 13 % inferior al del Reino Unido.

El declive del país sudamericano comenzó en esa década. Una de las razones de los problemas fue la fuerte dependencia del petróleo. A ello se añadieron otras causas, especialmente un mercado laboral excepcionalmente sobrerregulado, que desde 1974 se ha ido restringiendo aún más mediante nuevas regulaciones. En casi ningún otro país de América Latina —ni del mundo— el mercado laboral ha estado cubierto por una red tan densa de normas.

Venezuela nunca fue realmente un país socialista

Muchas personas en Venezuela esperaban que el carismático socialista Hugo Chávez, que llegó al poder en 1999, resolviera los problemas del país —corrupción, pobreza, declive económico—. Chávez no solo fue un faro de esperanza para muchos pobres en Venezuela; también desató los anhelos utópicos de la izquierda en Europa y Norteamérica con el lema del "socialismo del siglo XXI". Hoy, cuando la gente en Venezuela vive en una pobreza amarga, los socialistas dicen lo que dicen tras cada experimento socialista fracasado: Venezuela nunca fue realmente un país socialista.

Quienes por lo demás están tan comprometidos con los refugiados se mostraron indiferentes ante una de las mayores oleadas de huida de las últimas décadas. ¿Cómo reaccionarían los medios si la gente hubiera huido de la Argentina de Javier Milei? Pero nadie huye de allí, porque, a diferencia de Venezuela, en Argentina la pobreza ha disminuido y existen plenos derechos civiles, precisamente los derechos que los socialistas abolieron en Venezuela.

Espero que la alegría de Daniel y de otros no se vea defraudada, y que el pueblo venezolano tenga también la oportunidad de un nuevo comienzo. Pero esto no está en absoluto garantizado, porque la camarilla socialista criminal que gobierna siempre ha contado con buenos aliados, sobre todo Putin. Resulta directamente grotesco que precisamente este agresor y criminal de guerra se queje ahora de una violación del derecho internacional por parte de Estados Unidos.

Rainer Zitelmann es autor de libros como "Hitler y la revolución", "El capitalismo no es el problema, es la solución", "Los ricos ante la opinión pública" o "Libertad financiera".