La era de la precariedad socialista: los contratos indefinidos de Sánchez y Yolanda Díaz no sobreviven ni medio año

Los datos laborales de 2025 arrojan una serie de conclusiones lamentables para los defensores de la política económica de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Para empezar, pese a que las estadísticas oficiales hablan de 2,4 millones de parados, si se suman todos los colectivos expulsados del recuento gubernamental, la cifra se eleva a nada menos que 3,8 millones de desempleados reales, como señala un estudio del sindicato USO. Y, para continuar, lo cierto es que en 2025 se firmaron un total de 6,4 millones de contratos indefinidos, más que suficientes para haber dado empleo a todos los parados, pese a lo que la cifra de desempleados reales prácticamente no baja. Y es que los contratos supuestamente indefinidos no llegan a superar los seis meses de duración en infinidad de ocasiones.

Un estudio del sindicato USO señala que "la contratación acumulada en los doce meses de 2025 ha alcanzado una cifra de 15.645.243, lo que supone 225.139 contratos más (1,46%) que en igual período del año anterior". Pero lo cierto es que, pese a que "se han realizado más contratos que hace un año, el desempleo baja menos que el aumento del número de contratos con respecto a 2024".

Los datos mensuales de diciembre no rompen esta tendencia: "En diciembre de 2025 se han registrado 458.808 contratos de trabajo de carácter indefinido, representan el 37,29% de todos los contratos. Supone un ascenso de 21.784 (4,98%) sobre igual mes del año anterior. En magnitudes acumuladas, se han realizado 6.443.446 contratos por tiempo indefinido hasta diciembre de 2025, representando un descenso de 38.546 (-0,59%) sobre el mismo período de 2024". Pero, "más allá de la bajada anual de la contratación indefinida, cómo es posible que, con más de 6,4 millones de contratos indefinidos realizados en el año, mantengamos un paro oficial de más de 2,4 millones y de más de 3,8 millones reales. ¿Dónde están, cuánto duran estos contratos indefinidos? Salen poco más de los que entran al desempleo: hay una gran rotación", sentencia USO.

"Diciembre nos deja el menor porcentaje de contratación indefinida respecto al total de contratos: los dos meses de menor porcentaje son agosto y diciembre, una vez más, la estacionalidad", apunta el estudio.

Los contratos indefinidos y a tiempo completo

Los contratos indefinidos del mes de diciembre se dividen, en cuanto a la duración de su jornada, en 178.052 a tiempo completo (38,8%), 114.675 a tiempo parcial (25,0%) y 166.081 fijos discontinuos (36,2%). Por lo tanto, sólo el 14,5% del total de contratos realizados han sido indefinidos a tiempo completo.

En términos acumulados, los contratos indefinidos a tiempo completo alcanzan de enero a diciembre de este ejercicio un total de 2.705.891, con una disminución de 5.535 (-0,20%) frente a igual período del año 2024. Los contratos indefinidos a tiempo parcial suponen un total de 1.583.618, registrando un ascenso de 21.082 (1,35%) en relación al mismo período del año anterior. Los contratos de carácter temporal registrados en el mes de diciembre de 2025 han sido 771.548, representando el 62,71% del total. Son 25.866 (3,47%) contratos más que el mismo mes del año anterior. "En términos acumulados, en los doce meses se han registrado 9.201.797 contratos temporales, lo que supone un ascenso de 263.685 (2,95%) sobre el mismo período de 2024", destaca USO. Y es que prima la temporalidad.

"Mientras desciende la contratación indefinida a tiempo completo, crece la realizada a tiempo parcial y crece la contratación temporal, una vez más, se confirma la gran dependencia de la estacionalidad. Se han realizado más contratos indefinidos que personas los han suscrito, 36.911 de ellas han sido objeto de más de un contrato indefinido", apunta USO. "Son contratos que están implementando el pluriempleo y tiene que ver con el incremento de la contratación a tiempo parcial, o bien, con rescisiones de contratos y realización de una nueva contratación. La rotación en el empleo ha llegado a la contratación indefinida que está dejando de ser sinónimo de tener y mantener un empleo estable", concluye el sindicato.