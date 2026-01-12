Con Wall Street en máximos históricos y la economía estadounidense creciendo entre el 3% y el 5%, podría parecer que todo va bien. Pero según el director general de Finect, Vicente Varó, hay un elemento que está generando una creciente inquietud entre los inversores: la presión política sobre la Reserva Federal y sus consecuencias a medio plazo.

Durante su intervención en el programa Con Ánimo de Lucro, Varó analizó la evolución del IBEX 35 —que cotizaba en los 17.590 puntos con una caída moderada del 0,33%— y advirtió de que los mercados están nerviosos, no tanto por la geopolítica, sino por el ataque frontal al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

"Si me dicen que hay una denuncia a la Fiscalía contra el presidente de la Fed, y que este responde diciendo que le están intentando intimidar, yo imaginaría que el mercado se hunde… Pero no. Está en máximos", señalaba sorprendido Varó.

¿Qué está pasando con la Reserva Federal?

El analista subrayó que la independencia de la Reserva Federal es clave para la confianza de los mercados. "No se había visto esto en países desarrollados. Es propio de economías con instituciones más débiles", explicó.

La tensión ha surgido después de que el presidente de EE.UU. haya lanzado críticas veladas —y no tan veladas— a la política de tipos de interés de la Fed. El contexto es claro: a menos de un año de las elecciones, el gobierno necesita tipos bajos para financiar una deuda pública que ha alcanzado cifras récord.

"Ya se gasta más en intereses de la deuda que en defensa", reveló Varó. Una afirmación que resume el nivel de deterioro fiscal al que ha llegado la mayor economía del mundo.

¿Por qué no cae la bolsa?

Pese a la tensión, Wall Street sigue en zona de máximos históricos, y Varó tiene una explicación: la deuda privada está bajo control.

"Las empresas e inversores han hecho los deberes. A diferencia de otros ciclos, ahora no están tan endeudados, y eso da estabilidad al sistema. Pero la administración pública, no. Ahí está el problema", apuntó.

También advirtió que las materias primas, como el oro, están reflejando mejor esta incertidumbre que los índices bursátiles. "Algo no cuadra, y eso genera más inquietud. ¿Qué nos estamos perdiendo?", se preguntó.

¿Y el IBEX 35?

En España, el selectivo IBEX 35 retrocedía un 0,33%, moderando las caídas del arranque de la sesión. Entre las empresas más alcistas destacaban Indra (+1,45%), Inditex (+1,2%) y Cellnex (+1%), mientras que las mayores pérdidas eran para Acciona Energía (-2,30%), Grifols (-2,15%) y Acciona (-1,93%).

Una alerta para 2026

Con este panorama, Varó lanzó un mensaje claro: el riesgo ya no está solo en los datos macroeconómicos o en los balances de las empresas, sino en el entorno institucional y político que rodea a los bancos centrales.