El cine español se hunde más en 2025: pierde 700.000 espectadores pese al récord de subvenciones

Hace poco más de una semana contábamos en Libre Mercado cómo el cine español iba camino de cerrar otro año desastroso, donde tanto la recaudación como la venta de entradas volvería a caer con respecto al año anterior. Pues bien, ahora que disponemos de los datos provisionales a cierre del año 2025, podemos decir que ya es oficial que el cine español ha empeorado sus resultados con respecto a 2024, todo a pesar de que las ayudas estatales al cine están en máximos históricos. En este artículo te contamos todas las claves.

Como ya hemos dicho, el cine de nuestro país ha cosechado unos resultados aún peores a los vistos en 2024 (que ya fueron malos), tanto en recaudación en millones de euros como en número de espectadores. Así pues, en 2025 acudieron a las salas de cine a ver películas españolas un total de 12,27 millones de espectadores, por los 12,98 millones de 2024. En el siguiente gráfico podemos ver la evolución en el número de espectadores desde el año 2014.

Tal y como se observa, el cine patrio ha perdido un 45,2% de su audiencia en tan sólo 11 años, pasando de 22,4 millones de espectadores en 2014 a 12,27 millones de espectadores en 2025. Descontando los años del Covid-19, vemos que desde 2014 el cine ha ido perdiendo audiencia de forma progresiva, una sangría que tampoco ha conseguido detenerse este año, donde ha perdido algo más de 700.000 espectadores en un año.

Por otro lado, esta reducción en el número de espectadores ha ido acompañada de una caída en la recaudación del cine en millones de euros, mientras que las ayudas públicas al cine español siguen en su punto más alto de la historia. Si el cine español recaudó en el año 2024 un total de 82,2 millones de euros, en 2025 esta cifra ha caído a los 79 millones de euros. Una cifra un 28% inferior a la conseguida en 2014, cuando se recaudaron 109,78 millones de euros. Que la recaudación haya caído menos que la audiencia se explica en que, por ejemplo, los precios de las entradas han ido creciendo considerablemente desde el año 2014.

En el siguiente gráfico podemos ver la evolución en la recaudación del cine desde 2014, así como también las ayudas estatales recibidas por el sector cinematográfico.

Como se desprende del gráfico, podemos ver cómo la brecha entre las ayudas recibidas por el cine y la recaudación que este es capaz de obtener es cada vez más grande. En 2025 el cine español recaudó 79 millones de euros en taquilla, mientras que recibió ayudas por valor de 167 millones de euros. En 2024 recibió la misma cantidad de ayudas, pero fue capaz de recaudar 3,2 millones de euros más.

Desde el año 2014 se ha producido una situación curiosa, y es que al mismo tiempo que la recaudación en taquilla no ha dejado de caer, las ayudas estatales al cine español no han dejado de subir, haciendo que el cine de nuestro país acumule un saldo negativo (ayudas menos recaudación) de 370 millones de euros en seis años. Hay que recordar que la recaudación obtenida en la taquilla por el cine español no es lo mismo que recaudación del Estado en impuestos sobre el cine, una cifra que sería considerablemente inferior a los 79 millones de euros mencionados en el gráfico.

En resumidas cuentas, esta caída en audiencia y en recaudación del cine español parece indicar (entre otras cuestiones) que existe una desconexión entre lo que los cineastas de nuestro país ofrecen a los espectadores y lo que los espectadores quieren ver, algo que parece no influir en las ayudas públicas que recibe este sector a pesar de interesar cada vez menos a su público.